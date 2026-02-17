Зеленский допустил выход ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский выступил с предложением относительно разрешения ситуации вокруг Донбасса, подчеркнув необходимость взаимного отвода войск на равнозначное расстояние. Об этом он сказал в интервью Axios.
Глава киевского режима считает, что население Украины однозначно откажется поддержать любые соглашения, предусматривающие исключительно одностороннее перемещение украинских военных частей из Донецкой области. По его мнению, добиться прорыва в территориальном вопросе можно было при личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, Вашингтон проинформировал Зеленского об искреннем стремлении Москвы завершить конфликт. Однако тот посоветовал американским переговорщикам «не пытаться продать ему» видение мирного урегулирования, которое люди Украины бы восприняли как «историю неудачи».
