Зеленский допустил выход ВСУ из Донбасса

17 февраля 2026, 23:42

Зеленский: Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса

Владимир Зеленский выступил с предложением относительно разрешения ситуации вокруг Донбасса, подчеркнув необходимость взаимного отвода войск на равнозначное расстояние. Об этом он сказал в интервью Axios.