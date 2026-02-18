Командование ВСУ перебросило из ДНР под Сумы 35-й отдельный стрелковый батальон
Командование украинских вооруженных сил перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой области на сумское направление. Об этом пишет РИА Новости.
Это решение связано с необходимостью усилить оборонительные позиции в Краснопольском районе. По информации силовых структур, авиаудар по казармам батальона в Краснополье привел к значительным потерям среди личного состава. Ситуация на фронте остается напряженной, и командование принимает меры для укрепления позиций.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: