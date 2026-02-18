Российские школьники подожгли военный вертолет

18 февраля 2026, 09:15

Два омских школьника получили до 7,5 года колонии за поджог вертолета Ми-8

Фото: iStock/vadimrysev

Два школьника из Омска отправятся за решетку на срок от семи до семи с половиной лет. Суд признал их виновными в поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Омск-Северный». Кроме лишения свободы, им придется возместить ущерб в размере 668 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.