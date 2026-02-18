Российские школьники подожгли военный вертолет
Два школьника из Омска отправятся за решетку на срок от семи до семи с половиной лет. Суд признал их виновными в поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Омск-Северный». Кроме лишения свободы, им придется возместить ущерб в размере 668 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Подростки, родившиеся в 2008 году, проникли на территорию аэродрома и использовали самодельную зажигательную смесь для поджога вертолета. Задание они получили от неизвестного человека, который предложил двадцать тысяч долларов за уничтожение военной техники. Поджигатели сняли свои действия на видео и отправили запись заказчику, но деньги так и не получили.
Уголовное дело возбудили по статье о террористическом акте группой лиц по предварительному сговору. Один из подростков проведет семь лет в воспитательной колонии, другой — семь с половиной. После достижения совершеннолетия их переведут в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте также: