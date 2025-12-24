Пережил смерть девушки, отказался от гражданства России и заболел раком: как сегодня живет Олег Тиньков* и что он говорил про СВО?
Олег Юрьевич Тиньков* — российский предприниматель, основатель «Тинькофф Банка». В последние годы он проживает за пределами России и в 2022 году отказался от российского гражданства. В марте 2020-го бизнесмен публично сообщил о тяжелом заболевании — лейкемии. 25 декабря Тинькову* исполняется 58 лет. О том, как он живет сегодня, что известно о состоянии его здоровья и какую трагедию ему пришлось пережить — в материале «Радио 1».
Биография Олега Тинькова*: детство и семьяОлег Юрьевич Тиньков* родился 25 декабря 1967 года в поселке Полысаево Кемеровской области — на юго-востоке Западной Сибири. Его отец, Юрий Тиньков, работал шахтером в городе Ленинск-Кузнецкий, мать Валентина Тинькова трудилась швеей.
Будущий бизнесмен рос обычным советским ребенком и не демонстрировал выдающихся успехов в учебе. Гораздо больше школьных дисциплин его привлекал спорт. Наибольших результатов Тиньков* достиг в шоссейном велоспорте: в 1984 году он получил разряд кандидата в мастера спорта. В старших классах юноша регулярно выезжал на спортивные сборы в Среднюю Азию.
Именно в этот период у Олега Тинькова* появился первый опыт предпринимательства. В Ленинабаде он покупал дефицитные по тем временам товары — мохеровые шарфы, джинсы, кроссовки — которые затем перепродавал в Сибири по значительно более высокой цене. Подобные спекуляции в СССР могли повлечь уголовную ответственность, однако негативных последствий Тинькову* удалось избежать.
«Спортсмены всего лишь делали то, чего не могла плановая система. Зачем мохеровые шарфы в теплой республике, джинсы с кроссовками — в мусульманской? Никто из местных их не брал. А у нас в Сибири все это нужно», — объяснял Тиньков* в своей книге «Я такой как все».Несмотря на ранний коммерческий опыт, сразу после школы Тиньков* не стал предпринимателем. Он работал учеником электрослесаря на шахте, а затем его призвали в Советскую армию. Службу проходил в пограничных войсках на Дальнем Востоке.
Трагедия первой любви Олега Тинькова*Вернувшись со службы, Тиньков* планировал пойти по стопам отца и работать в шахте. Однако перед этим он решил взять перерыв и по приглашению бывшей классной руководительницы устроился физоргом в пионерский лагерь. Именно там он встретил свою первую настоящую любовь — 17-летнюю Жанну Печоркину, которая проходила практику в столовой перед поступлением в медицинское училище.
Молодые люди проводили вместе практически все время и часто ездили в город к родителям. Одна из таких поездок обернулась трагедией: автобус «Икарус», в котором находилась пара, столкнулся с КамАЗом.
«В шоковом состоянии я стал звать Жанну. Перепрыгнул через отверстие в задней стенке автобуса, там просто не было стекла, бросился искать ее на дороге. Смотрю — она лежит в кювете, полностью накрывшись юбкой, видны голые ноги и нижнее белье. Я говорю ей: "Ты что, у тебя все видно", опускаю юбку. И вижу то, что, надеюсь, никогда больше не увижу в своей жизни — мою любимую девушку, у которой практически нет головы», — вспоминал бизнесмен.В момент аварии Олег и Жанна целовались, и сорвавшаяся внутри салона металлическая стойка пришлась на девушку. Позднее Тиньков* рассказывал, что именно она приняла на себя основной удар и фактически спасла ему жизнь. Жанна погибла на месте, ее хоронили в закрытом гробу. Сам предприниматель перенес несколько операций и находился в состоянии глубокого шока.
«Приходили следователи, что-то выясняли. Я находился в полном шоке из-за этой трагедии. Мне казалось, жизнь закончена. 20-летнему парню пережить такое», — отмечал Олег*.
Переезд в Ленинград и начало предпринимательского путиПосле трагедии Олег Тиньков* не смог остаться в родных местах и уехал в Ленинград, где поступил в горный институт. Именно в студенческие годы он окончательно понял, что свяжет свою жизнь с бизнесом.
Первый стабильный доход Тиньков* начал получать, перепродавая алкоголь: днем он закупал спиртное по одной цене, а ночью продавал его студентам в общежитиях вдвое дороже. Параллельно занимался «челночным бизнесом».
После третьего курса он бросил ВУЗ, чтобы полностью сосредоточиться на предпринимательстве, и основал торговую компанию «Петросиб», занимавшуюся поставками сингапурской оргтехники.
«Техношок», музыка и ресторанный бизнесБизнес быстро пошел в рост. Уже через год Тиньков* открыл в Санкт-Петербурге магазин бытовой техники Sony, а затем создал сеть магазинов электроники «Техношок». В середине 1990-х предприниматель расширил сферу деятельности, купив звукозаписывающую студию «Шок Рекордз». Первым ее клиентом стал Сергей Шнуров — будущий фронтмен группы «Ленинград».
Позднее студия была преобразована в музыкальный магазин «MusicШок». Однако и этот бизнес вскоре перестал интересовать Тинькова*. Тогда он запустил первый в России пивоваренный ресторан «Тинькофф», который менее чем за год превратился в успешную сеть.
Для продвижения бренда предприниматель создал легенду о своем предке Порфирии Тинькове — якобы поставщике пива ко двору императора. Кампания оказалась настолько масштабной, что в городе Пушкине даже появился Тиньков переулок. В 2005 году пивоваренный бизнес продали шведской компании за $200 млн.
Пельмени, продукты и «Тинькофф Банк»Параллельно с ресторанным делом Тиньков* запустил завод полуфабрикатов «Дарья», специализирующийся на производстве пельменей. Также он развивал другие продуктовые бренды — «Царь-батюшка», «Добрый продукт», «Толстый кок».
Одним из ключевых проектов в карьере предпринимателя стал «Тинькофф Банк», основанный в 2006 году. Он стал первым в России банком с полностью дистанционным обслуживанием. Для получения лицензии Тиньков* приобрел «Химмашбанк», на базе которого и был создан новый финансовый институт.
В 2016 году Олег Юрьевич* запустил сервис аренды недвижимости La Datcha, предлагая в аренду собственные объекты во Франции, Италии и России. В 2020 году на фоне прогрессирующего заболевания предприниматель объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Тинькофф Банка».
Личная жизнь Олега Тинькова*: новая глава после трагедииГибель Жанны стала для Олега Тинькова* тяжелым переломным моментом, однако она не поставила точку в его жизни. Переехав в Санкт-Петербург и начиная путь с нуля, он оказался в новой среде — с другими людьми, возможностями и чувствами.
С Риной Восман — уроженкой Эстонии — Тиньков* познакомился на танцах. Их общение не ограничилось мимолетной встречей: спустя некоторое время судьба вновь свела их в очереди за продуктами. Как позже вспоминал предприниматель, именно тогда оба почувствовали, что это знакомство неслучайно.
Рина Восман: партнерство, бизнес и семья
На раннем этапе Рина активно участвовала в делах будущего предпринимателя. Она помогала с поставками одежды из-за границы — юбок и рубашек, которые затем перепродавались в России, сопровождала Тинькова* при проверке строительных объектов и входила в число соучредителей компании «Петросиб».
Со временем ее роль изменилась. Основным приоритетом стала семья. Рина Восман родила Олегу Юрьевичу* троих детей — Дарью, Павла и Романа. При этом узаконивать отношения пара не спешила: официальная свадьба состоялась лишь спустя два десятилетия после знакомства. Торжество прошло на Байкале.
Олег Тиньков* неоднократно говорил, что считает семью своим главным достижением. Его дети получили образование в Англии, а супруга полностью посвятила себя дому и воспитанию, отказавшись от самостоятельной карьеры. Сам предприниматель подчеркивал, что осознанно придерживается традиционного распределения ролей в семье.
«Рина — мудрая женщина. В нашей семье добытчик я, а она — супермама. Тот факт, что у меня такие хорошие дети, — ее заслуга, не моя», — говорил он.
Здоровье Олега Тинькова*: борьба с ракомНастоящим испытанием для семьи стала болезнь. В октябре 2019 года у Олега Тинькова* диагностировали лейкемию. Практически сразу он отправился на лечение в Берлин. Врачи провели три курса химиотерапии, фактически вытащив предпринимателя из критического состояния.
Лечение сопровождалось тяжелейшими осложнениями: двумя сепсисами и серьезными побочными эффектами. Тем не менее врачам удалось добиться ремиссии на кровяном и молекулярном уровнях. Однако полностью болезнь не отступила — сохранялся риск рецидива, и было принято решение о пересадке костного мозга.
Поддержка близких и откровения бизнесмена
В этот период Тиньков* неоднократно подчеркивал, что выжил исключительно благодаря семье. Летом 2020 года он открыто говорил о том, что именно супруга и дети стали его опорой в борьбе за жизнь.
«Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Я знал, что живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200 процентов убедился в этом в последние шесть месяцев», — подчеркивал бизнесмен.Он также рассказывал, что помимо онкологического заболевания перенес COVID-19, что дополнительно осложнило процесс восстановления. Диагноз заставил его пересмотреть отношение к жизни и прошлому: он публично попросил прощения у всех, кого мог когда-либо задеть, и объявил о создании благотворительного фонда, занимающегося поддержкой донорства стволовых клеток для российских пациентов.
Летом 2020 года предприниматель осторожно говорил о возможности полного выздоровления в течение шести месяцев. Однако уже в декабре стало известно об ухудшении состояния: пересаженные клетки не прижились, началась реакция «трансплантат против хозяина», связанная с несовместимостью по группе крови. Вероятность выживания врачи оценивали в пределах 40–50 процентов.
Судебные дела Олега Тинькова*: дело налоговой службы СШАПозднее Тиньков* сообщил, что лечение дало результат и он оказался среди пациентов, сумевших справиться с осложнениями. В 2022 году фокус общественного внимания сместился с его здоровья на финансовые и политические события.
В 2020 году, когда Тиньков* находился в Лондоне, Налоговая служба США инициировала судебное разбирательство по делу о сокрытии налогов. Предпринимателя обвинили в подаче недостоверной декларации за 2013 год: согласно материалам дела, он указал доход в 330 тысяч долларов при активах, превышавших 1 миллиард долларов.
К тому моменту Тиньков* уже 17 лет являлся гражданином США. Вскоре после предъявления обвинений он отказался от американского паспорта. Был выдан ордер на арест, однако бизнесмен остался на свободе под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, носил электронный браслет и регулярно отмечался в полиции. Впоследствии сторонам удалось прийти к мировому соглашению.
Олег Тиньков* про СВООлег Тиньков стал одним из немногих российских бизнесменов, кто с первых дней открыто и жестко выступил против проведения специальной военной операции. Уже в феврале 2022 года он публично назвал происходящее трагедией и открыто выразил несогласие с внешнеполитическим курсом России и переехал в Европу.
В апреле 2022 года предприниматель заявил, что был вынужден продать свою долю в группе «Тинькофф» по цене, значительно ниже рыночной. В банке подчеркнули, что основатель больше не участвует в управлении.
После этого в жизни Тинькова* последовала череда новых проблем: ограбление в Италии, резкая критика со стороны бывших соотечественников, а также иск Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, по которому суд обязал предпринимателя выплатить 20 миллионов рублей.
В октябре 2022 года Тиньков* официально отказался от российского гражданства. В феврале 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.
Где живет Олег Тиньков* и чем занимается сегодняВ настоящее время Олег Тиньков* окончательно закрыл российский этап своей жизни. Он обосновался в Европе, перемещаясь между резиденциями в Италии, Франции и на Кипре. В 2025 году его основной точкой стала Барселона, где предприниматель открыл штаб-квартиру для международных проектов.
Несмотря на тяжелую болезнь в прошлом, Тиньков* сохраняет высокую деловую активность. Основным его проектом стал финтех-стартап Plata, который успешно развился на рынке Мексики и в 2025 году начал экспансию в Колумбию. К середине года компания получила статус «единорога», а ее капитализация превысила 3 миллиарда долларов.
Свободное время предприниматель по-прежнему посвящает велоспорту — его регулярно видят на маршрутах Корсики и Тосканы.