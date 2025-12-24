Пережил смерть девушки, отказался от гражданства России и заболел раком: как сегодня живет Олег Тиньков* и что он говорил про СВО?

24 декабря 2025, 15:37

Олег Юрьевич Тиньков* — российский предприниматель, основатель «Тинькофф Банка». В последние годы он проживает за пределами России и в 2022 году отказался от российского гражданства. В марте 2020-го бизнесмен публично сообщил о тяжелом заболевании — лейкемии. 25 декабря Тинькову* исполняется 58 лет. О том, как он живет сегодня, что известно о состоянии его здоровья и какую трагедию ему пришлось пережить — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Тинькова*: детство и семья Трагедия первой любви Олега Тинькова* Переезд в Ленинград и начало предпринимательского пути «Техношок», музыка и ресторанный бизнес Пельмени, продукты и «Тинькофф Банк» Личная жизнь Олега Тинькова*: новая глава после трагедии Здоровье Олега Тинькова*: борьба с раком Судебные дела Олега Тинькова*: дело налоговой службы США Олег Тиньков* про СВО Где живет Олег Тиньков* и чем занимается сегодня

Биография Олега Тинькова*: детство и семья

«Спортсмены всего лишь делали то, чего не могла плановая система. Зачем мохеровые шарфы в теплой республике, джинсы с кроссовками — в мусульманской? Никто из местных их не брал. А у нас в Сибири все это нужно», — объяснял Тиньков* в своей книге «Я такой как все».

Трагедия первой любви Олега Тинькова*

«В шоковом состоянии я стал звать Жанну. Перепрыгнул через отверстие в задней стенке автобуса, там просто не было стекла, бросился искать ее на дороге. Смотрю — она лежит в кювете, полностью накрывшись юбкой, видны голые ноги и нижнее белье. Я говорю ей: "Ты что, у тебя все видно", опускаю юбку. И вижу то, что, надеюсь, никогда больше не увижу в своей жизни — мою любимую девушку, у которой практически нет головы», — вспоминал бизнесмен.

«Приходили следователи, что-то выясняли. Я находился в полном шоке из-за этой трагедии. Мне казалось, жизнь закончена. 20-летнему парню пережить такое», — отмечал Олег*.

Переезд в Ленинград и начало предпринимательского пути

«Техношок», музыка и ресторанный бизнес

Пельмени, продукты и «Тинькофф Банк»

Личная жизнь Олега Тинькова*: новая глава после трагедии

Рина Восман: партнерство, бизнес и семья

«Рина — мудрая женщина. В нашей семье добытчик я, а она — супермама. Тот факт, что у меня такие хорошие дети, — ее заслуга, не моя», — говорил он.

Здоровье Олега Тинькова*: борьба с раком

Поддержка близких и откровения бизнесмена

«Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Я знал, что живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200 процентов убедился в этом в последние шесть месяцев», — подчеркивал бизнесмен.

Судебные дела Олега Тинькова*: дело налоговой службы США

Олег Тиньков* про СВО

Где живет Олег Тиньков* и чем занимается сегодня