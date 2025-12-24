«Вообще не готовился»: Лев Зулькарнаев рассказал о роли Дуремара в «Буратино»

24 декабря 2025, 13:22

Актёр Лев Зулькарнаев признался, что не готовился к роли Дуремара

Лев Зулькарнаев (Фото: Instagram* / @lev_zul)

Лев Зулькарнаев рассказал о своей работе над ролью Дуремара в новой экранизации «Буратино». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актёр отметил, что вжиться в образ персонажа оказалось проще, чем можно было ожидать.



В обновленной версии истории Дуремар предстал не привычным пожилым злодеем, а молодым героем, что, по словам Льва, значительно упростило задачу.





«Готовился? Вообще не готовился. Всё пришло в моменте!» — признался Зулькарнаев на премьере фильма.