«Необходимым не считаю»: Юлия Бордовских объяснила, почему больше не хочет выходить замуж

24 декабря 2025, 13:50

Юлия Бордовских призналась, что ценит свободу и личную рутину

Юлия Бордовских (Фото: Instagram* / @bordeaux_yulia)

Юлия Бордовских откровенно рассказала, почему не видит себя в браке в будущем. Об этом сообщает «Леди Mail».





Телеведущая была замужем дважды и признаётся: повторять этот опыт она не планирует. От первого брака у неё есть дочь Мария, от второго — сын Фёдор, но официальные отношения больше не входят в её планы.



По словам Бордовских, ей слишком комфортно жить в собственном ритме и следовать привычной рутине.





«Я слишком сильно люблю свою рутину и делать то, что я хочу. Мне нравится, когда рядом со мной есть партнёр, с которым мне интересно, но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю», — поделилась она в разговоре с «Леди Mail».