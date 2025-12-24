«Необходимым не считаю»: Юлия Бордовских объяснила, почему больше не хочет выходить замуж
Юлия Бордовских призналась, что ценит свободу и личную рутину
Юлия Бордовских откровенно рассказала, почему не видит себя в браке в будущем. Об этом сообщает «Леди Mail».
Телеведущая была замужем дважды и признаётся: повторять этот опыт она не планирует. От первого брака у неё есть дочь Мария, от второго — сын Фёдор, но официальные отношения больше не входят в её планы.
По словам Бордовских, ей слишком комфортно жить в собственном ритме и следовать привычной рутине.
«Я слишком сильно люблю свою рутину и делать то, что я хочу. Мне нравится, когда рядом со мной есть партнёр, с которым мне интересно, но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю», — поделилась она в разговоре с «Леди Mail».Телеведущая уточнила, что не исключает совместную жизнь, но считает её необязательной, а сам институт брака — вовсе не необходимым условием для гармоничных отношений.