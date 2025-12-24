Продюсер раскрыл гонорар Волочковой за возвращение в шоу «Звёзды под капельницей»

24 декабря 2025, 14:00

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатили до 7 млн за возвращение в шоу про рехаб

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил о возможных гонорарах Анастасии Волочковой за возвращение в шоу «Звёзды под капельницей».





Волочкова ранее покинула проект после первой же съёмки. В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов сообщил, что на повторное участие в шоу балерину могла мотивировать крупная сумма.

«Деньги нужны всегда. Заплатить могли от 3 до 7 млн рублей за участие. По востребованности у неё сейчас в целом неплохо. Но относятся к ней неоднозначно. Выпивает, да», — добавил Сергей.