Продюсер раскрыл гонорар Волочковой за возвращение в шоу «Звёзды под капельницей»

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатили до 7 млн за возвращение в шоу про рехаб
Продюсер Сергей Дворцов сообщил о возможных гонорарах Анастасии Волочковой за возвращение в шоу «Звёзды под капельницей».
Волочкова ранее покинула проект после первой же съёмки. В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов сообщил, что на повторное участие в шоу балерину могла мотивировать крупная сумма.
«Деньги нужны всегда. Заплатить могли от 3 до 7 млн рублей за участие. По востребованности у неё сейчас в целом неплохо. Но относятся к ней неоднозначно. Выпивает, да», — добавил Сергей.Ранее и другие участники шоу говорили о значительных выплатах. Никита Джигурда заявил, что получил сумму, сравнимую с «20 годами пенсии». При этом, он отметил, что организаторы не предупредили его о появлении Волочковой, с которой у него давний конфликт. Телеведущая Маша Малиновская тоже намекала на крупный гонорар.