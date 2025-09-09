Пережила домогательство и высказалась про СВО: звезде сериала «Ивановы-Ивановы» Виктории Масловой 40 лет, как живет актриса
Виктория Маслова — популярная российская актриса, которую зрители знают по множеству сериалов и фильмов. Девятого сентября актрисе исполнилось 40 лет. Почему у Масловой нет детей, как она относится к СВО и почему ее домогались в театре — в материале «Радио 1».
Детство и юность Виктории МасловойБудущая актриса родилась 9 сентября 1985 года в Актюбинске (Казахская ССР) в семье творческих людей. Её родители – артисты Наталья и Валерий Масловы. Позже семья вместе с младшим братом Виктории переехала в город Шахты.
Девочка росла в театральной атмосфере и с детства привыкла к закулисной жизни. Она посещала музыкальную школу, где занималась вокалом и игрой на фортепиано, увлекалась танцами, акробатикой и даже жонглированием. При этом будущая звезда имела озорной характер: пока родители репетировали в театре, она могла пробраться в костюмерную и подстричь парики, предназначенные для спектаклей.
Образование и начало карьерыПервой целью Виктории было поступление в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Однако набор отменили, и девушке пришлось искать другие варианты. Она отправилась в Ярославский театральный институт, где училась у Александра Кузина. Несмотря на то, что учёба порой давалась непросто и были мысли всё бросить, Маслова с теплотой вспоминает студенческие годы.
На экране актриса впервые появилась в 2002 году, сыграв в фильме «Любовник». Далее последовали десятки ролей в кино и сериалах. Среди самых заметных проектов;
- «Тиски»;
- «Обручальное кольцо»;
- «Черная метка»;
- «Аленка из Почитанки»;
- «Опережая выстрел»;
- «Тонкий лед»;
- «Опасные связи»;
- «Охотник за головами»;
- «Ивановы-Ивановы»;
- «Каспий 24»;
- «Черный пес»;
- «Триггер»;
- «Месть на десерт»;
- «Пищеблок»;
- «Такси под прикрытием».
Личная жизнь Виктории МасловойАктриса старается не афишировать личное. Известно, что первые романтические отношения у неё были в Шахтах, но они распались из-за переезда. Позже в Ярославле начался новый роман, однако мужчина не смог принять специфику профессии возлюбленной.
По данным СМИ, Виктория Маслова не замужем и детей у неё нет. Однако сама артистка не раз говорила, что мечтает о семье и материнстве.
«Во мне живут две женщины — актриса и мама, хочу иметь много детей. И на какой-то из ипостасей крест ставить не собираюсь. Мне кажется, это миф, что они несовместимы. То есть у меня нет никакого разочарования в институте брака. Я за семью и за детей. Просто стараюсь оберегать близких людей, которые находятся вне поля внимания прессы. Поскольку это крест, который я обязана нести, как бы громко это ни звучало», — отмечала она.Известно, что Маслова пережила болезненное расставание. Пара встречалась на расстоянии. По её словам, тогда ей не хватило мудрости, и разрыв дался крайне тяжело.
Скандал с домогательствами в театреВ 2022 году Виктория Маслова рассказала о неприятной истории, произошедшей в одном из известных театров. По её словам, режиссёр, проводивший собеседование, сначала унижал её актёрские способности, а затем начал позволять себе недопустимые вольности — целовал руки и намекал на интим.
Актриса не растерялась: закричала, позвала на помощь и бросила в мужчину кресло. После этого её выставили за дверь.
«Я чувствовала себя отвратительно. К сожалению, многие юные девочки, наивные, неподготовленные, слабые, могут в подобной ситуации растеряться, промолчать, ведь от этих людей зависит их работа. И я понимала, как сложно придется мне, потому что это не мой путь. Но мое отношение к профессии не поменялось. Я как любила ее, так и люблю. Это вопрос не к профессии, а к людям. Негодяи есть везде, но хороших людей больше», — делилась Маслова в беседе с WomanHit.
Виктория Маслова про СВОПрямых комментариев о спецоперации актриса не делала. Однако в мае 2023 года она опубликовала в социальных сетях фрагмент концерта Александра Розенбаума, где тот исполнял песню «Дети Донбасса». Под видео Маслова оставила короткую подпись: «Услышь его, Господи».
Виктория Маслова сегодняВ 2025 году Виктория продолжает активно сниматься. На конец сентября запланирована премьера второго сезона многосерийного фэнтези «Закрыть гештальт», где она исполнила роль Рудоминской.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская