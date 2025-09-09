Актер сериала «Во все тяжкие» Крус обвинен в харассменте за нападение со шлангом

09 сентября 2025, 11:36

Фото: iStock/YakobchukOlena

Известный по роли в сериале «Во все тяжкие» актер Рэймонд Крус обвинен в харассменте. Как оказалось, он облил водой из шланга двух проходящих мимо женщин.





По данным телеканала ABC, Крус провел в участке около пяти часов. Туда его забрали после того, как он облил водой двух незнакомых женщин неподалеку от своего дома в Сильвер-Лейк. Его уже освободили из-под стражи, но уже в октябре его ждет суд.



По словам агента Круса, это женщины приставали к актеру. По его словам, они припарковались возле дома и снимали на видео то, как актер моет машину. Когда на женщин попала вода из шланга, они сразу вызвали полицию.





«Рэймонд понятия не имеет, кто эти женщины и почему они приставали к нему перед его домом, пока он пытался помыть машину. Они не были соседями», — сказал агент артиста.