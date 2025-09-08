Супруга Дмитрия Тарасова впервые стала тётей

08 сентября 2025, 21:52

Анастасия Костенко рассказала о пополнении в семье: у неё родилась племянница

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Модель и блогер Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась с подписчиками радостным событием — в её семье произошло пополнение. У младшей сестры Кристины родилась дочь, и Костенко впервые стала тётей. Об этом многодетная мама сообщила в своём Telegram-канале.





По словам Анастасии, это настоящий праздник для всей семьи, и теперь они с нетерпением ждут встречи между её дочерьми и новорождённой двоюродной сестрой.





«Всё-таки нет ничего прекраснее появления на свет новых человечков! Этот божественный аромат, первые улыбки, "агу", новые достижения», — написала она.