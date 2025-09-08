Достижения.рф

Супруга Дмитрия Тарасова впервые стала тётей

Анастасия Костенко рассказала о пополнении в семье: у неё родилась племянница
Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Модель и блогер Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась с подписчиками радостным событием — в её семье произошло пополнение. У младшей сестры Кристины родилась дочь, и Костенко впервые стала тётей. Об этом многодетная мама сообщила в своём Telegram-канале.



По словам Анастасии, это настоящий праздник для всей семьи, и теперь они с нетерпением ждут встречи между её дочерьми и новорождённой двоюродной сестрой.

«Всё-таки нет ничего прекраснее появления на свет новых человечков! Этот божественный аромат, первые улыбки, "агу", новые достижения», — написала она.
Также Костенко пожелала сестре лёгкого восстановления, спокойных ночей и счастливого материнства. В комментариях подписчики активно поздравляли её с радостной новостью и оставляли тёплые слова в адрес новоиспечённой мамы.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

