Первый боевой вылет «Сокола-И», артиллерийский удар с 20 км и ликвидация транспорта ВСУ: последние новости СВО на 11 сентября
Сразу на нескольких направлениях российские военнослужащие отрабатывают задачи по уничтожению техники, живой силы и беспилотников ВСУ, одновременно прикрывая маршруты передвижения своих подразделений. За считанные дни под ударами оказались наземные робототехнические комплексы, расчеты операторов БПЛА, опорные пункты и скопления пехоты противника, а в небе перехватчики сорвали атаку ударного дрона. Подробности — в материале «Радио 1».
Удары по транспорту ВСУ
Расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают наносить удары по транспортным средствам ВСУ, задействованным в логистической цепочке снабжения подразделений, находящихся на передовых позициях. Одним из приоритетных направлений стали наземные робототехнические комплексы, которые используются противником для доставки боеприпасов, питания и медикаментов.
Действуя в Славянско-Краматорской агломерации, расчеты БПЛА «Южной» группировки последовательно выявляют и поражают такую технику. Только за трое суток на логистических маршрутах в пяти населенных пунктах Краматорского района Донецкой Народной Республики было выведено из строя 12 НРТК ВСУ.
Атака на место размещения БПЛА
Свою работу по воздушным целям и средствам управления беспилотной авиацией ведут военнослужащие группировки войск «Восток». Средствами воздушной разведки они обнаружили группу операторов и инженеров беспилотной авиации ВСУ, которая выдвигалась к своим позициям.
За перемещением группы продолжили наблюдать вплоть до места размещения. После прибытия военнослужащие ВСУ разгрузили оборудование и начали готовить беспилотники к запуску. Именно в этот момент после подтверждения координат расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» нанесли удары по выявленным целям.
В результате были поражены операторы и инженеры БПЛА ВСУ, а также квадроциклы, беспилотники и доставленное на позиции оборудование. Подготовка дронов к применению была сорвана, а активность беспилотной авиации противника на этом участке снижена, что позволило подразделениям группировки войск «Восток» действовать более активно.
«Краснополь» против опорных пунктов
Еще одним эпизодом стала работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток». В ходе разведки в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области и в близлежащих лесополосах были обнаружены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ.
Координаты выявленных объектов передали артиллерийским расчетам. После получения целеуказания военнослужащие подготовили орудия к стрельбе и нанесли удары по позициям противника. Под огнем оказались опорные пункты и участки сосредоточения украинских боевиков в районе населенного пункта и на прилегающей территории.
Для выполнения огневых задач артиллеристы использовали не только осколочно-фугасные снаряды, но и высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь». Их применение позволило нанести точные удары по выявленным позициям. В результате расчетами «Мста-С» были уничтожены опорные пункты ВСУ и поражены места сосредоточения живой силы противника.
Первый боевой вылет «Сокола-И»
Тем временем на Добропольском направлении военнослужащие женских и мужских расчетов дронов-перехватчиков «Сокол-И» зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр» выполняют задачи по воздушному прикрытию маршрутов передвижения подразделений и охране логистических маршрутов.
Боевое дежурство организовано круглосуточно, благодаря чему расчеты могут оперативно реагировать на возникающие угрозы с воздуха. Особое внимание привлек первый боевой вылет расчета военнослужащих-женщин: в ходе боевого крещения был уничтожен ударный БПЛА ВСУ «Хорнет».
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Воздушная цель была обнаружена в момент подлета к маршруту движения подразделений группировки войск «Центр». Оператор произвела пуск дрона-перехватчика «Сокол-И» и точным попаданием уничтожила вражеский беспилотник в воздухе, не допустив его подлета к прикрываемым подразделениям.
Расчеты «Сокола-И» обеспечивают непрерывное прикрытие маршрутов и колонн на протяжении всего времени их движения. Высокая маневренность дрона-перехватчика и точность наведения позволяют поражать воздушные цели самолетного типа на значительных дальностях, не допуская их прорыва в охраняемый район.
Всего на счету расчетов дронов-перехватчиков «Сокол-И» десятки уничтоженных ударных и разведывательных БПЛА противника, среди которых «Хорнет», «Лелека-100», «Батон» и «Блискавка». Профессионализм и высокая выучка военнослужащих зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр» позволяют прикрывать маршруты передвижения подразделений и логистические коммуникации от воздушной разведки и ударных дронов ВСУ на Добропольском направлении.
Артиллерийский удар на расстоянии более 20 километров
Еще один удар по живой силе противника нанес расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». На Днепропетровском направлении военнослужащие уничтожили скопление пехоты ВСУ.
Активность подразделений противника была выявлена средствами беспилотной авиации в одном из лесных массивов в глубине его обороны. После анализа полученных координат цель классифицировали как сосредоточение пехоты численностью до 15 человек, готовившейся к контратаке на позиции союзных мотострелковых подразделений.
Получив команду на уничтожение цели, артиллерийский расчет оперативно привел орудие в боевое положение и произвел несколько залпов 152-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 20 км. Корректирование огня в реальном времени осуществлялось с помощью разведывательного БПЛА, что позволило точно поразить выявленное скопление пехоты.
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После выполнения огневой задачи расчет, чтобы исключить ответный удар артиллерии противника, оперативно замаскировал орудие и подготовил его к работе по новым целям.
Эффективные действия артиллеристов группировки войск «Центр» лишают противника возможности перегруппировки и наращивания сил, обеспечивая устойчивое продвижение штурмовых групп и создание полосы безопасности на территории Днепропетровской области.