11 сентября 2026, 08:51

Фото: iStock/MikeMareen

Сразу на нескольких направлениях российские военнослужащие отрабатывают задачи по уничтожению техники, живой силы и беспилотников ВСУ, одновременно прикрывая маршруты передвижения своих подразделений. За считанные дни под ударами оказались наземные робототехнические комплексы, расчеты операторов БПЛА, опорные пункты и скопления пехоты противника, а в небе перехватчики сорвали атаку ударного дрона. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Удары по транспорту ВСУ Атака на место размещения БПЛА «Краснополь» против опорных пунктов Первый боевой вылет «Сокола-И» Артиллерийский удар на расстоянии более 20 километров

Удары по транспорту ВСУ

Атака на место размещения БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

«Краснополь» против опорных пунктов

Первый боевой вылет «Сокола-И»

В Саратове гражданская инфраструктура получила повреждения после атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Perytskyy

Артиллерийский удар на расстоянии более 20 километров