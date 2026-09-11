Самарская область подверглась атаке украинских БПЛА
Самарская область оказалась под ударом украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе MAX.
По его словам, военные и мобильные огневые группы РФ принимают все необходимые меры, чтобы защитить людей и объекты инфраструктуры. Федорищев призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Он также попросил не снимать и не распространять кадры пролётов БПЛА и последствий возможных ударов.
Ранее стало известно, что в ночь с 10 на 11 сентября украинские беспилотники также совершили налёт на Саратовскую область. Из-за этой атаки некоторые объекты гражданской инфраструктуры в Саратове получили повреждения. Информацию подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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