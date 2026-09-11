Двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ на Волгоградскую область
При ночной ракетной атаке ВСУ на Волгоградскую область многоквартирный дом получил повреждения, два человека пострадали. Об этом сообщает официальная пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
По его сведениям, повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Пострадавших мужчин 55 и 42 лет оперативно доставили в больницу. Кроме того, обломки упали на территории промышленного предприятия на юге города. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.
Оперативным службам и муниципальному образованию поручено уточнить характер повреждений, устранить последствия случившегося и привести в готовность пункты временного размещения.
Ранее «Радио 1» передавало, что этой ночью Самарская область оказалась под ударом украинских беспилотников. Подробности читайте здесь.
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