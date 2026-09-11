В Саратове гражданская инфраструктура получила повреждения после атаки БПЛА ВСУ
БПЛА ВСУ совершили налёт на Саратовскую область, есть последствия на земле. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его информации, в Саратове объекты гражданской инфраструктуры оказались повреждены из-за атаки украинских беспилотников. На месте происшествия в настоящий момент работают все оперативные службы. По предварительным сведениям, пострадавших и жертв нет.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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