«Первый пойду рыть окопы»: Андрей Ургант считает себя патриотом, но защищает сбежавшего из РФ сына. Что скрывает семья?

Андрей Ургант (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Актёр, телеведущий и представитель известной актёрской династии Андрей Ургант 28 ноября отметит 69-летие. Он прошёл долгий путь в кино и на телевидении, а сегодня по-прежнему остается фигурой, вызывающей интерес зрителей. Почему актёр рос в интернате, как оценивает поступок сына-шоумена, публично осудившего СВО и покинувшего Россию, и кто его молодая жена — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Урганта: детство и юность Образование и начало театральной карьеры Андрей Ургант на телевидении Фильмография Урганта: от сказок до культовых картин Личная жизнь Андрея Урганта: брак, семья и отношения Отношения Андрея Урганта с сыном Иваном Андрей Ургант про СВО Здоровье Андрея Урганта Андрей Ургант сегодня

Биография Андрея Урганта: детство и юность

«В 13-15 лет мне практически каждый день приходилось доказывать, что я не зря родился у такой мамы. Потом моему сыну-шоумену Ивану Урганту приходилось доказывать, что он не зря родился у этого папы и тем более у этой бабушки. Считайте, это такая дополнительная нагрузка к моей работе. Есть планка, ниже которой наша семья не может опуститься просто по определению», — делился Андрей.

Андрей Ургант с мамой (фото: Instagram* /andrei.urgant)



Образование и начало театральной карьеры

Андрей Ургант на телевидении

Андрей Ургант (фото: Instagram* /andrei.urgant)



Фильмография Урганта: от сказок до культовых картин

Личная жизнь Андрея Урганта: брак, семья и отношения

«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно», — отметил актер.

Отношения Андрея Урганта с сыном Иваном

«Я не был образцовым отцом, потому что мог бы уделять им больше времени, но не получилось. Было много сил, энергии, но мозгов не было почти никаких. Хотя я не могу сказать, что прямо жалею обо всем, хотел бы открутить назад, сделать по-другому. Нет. Наверное, я поступил бы так же, согласно своему характеру», — говорил Ургант.

Андрей Ургант и Иван Ургант (фото: Instagram* /andrei.urgant)



«Среди людей, которые обливают грязью моего сына, нет тех, кто что-то придумал, или сделал, или что-то хорошо сыграл... А Ваня из таких. Который прославил наше телевидение российское и нес флаг Первого канала выше всех. Первый канал сделал Ваню, а Ваня сделал Первый канал и стал номером один», — заявил артист.

Андрей Ургант про СВО

«Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он.

«Вот этой армии я верен. А что касается остального — комментировать не буду», — заключил он.

Здоровье Андрея Урганта

Андрей Ургант (фото: Instagram* /andrei.urgant)



«Сейчас имеются все возможности продуктивно пожить чуть подольше. А потом можно и на покой. Лишь бы дети и внуки были в порядке и счастливы. И так до седьмого колена. Такое уж наше предназначение: думай о своём продолжении», — отметил актер.

Андрей Ургант сегодня