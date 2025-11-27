«Первый пойду рыть окопы»: Андрей Ургант считает себя патриотом, но защищает сбежавшего из РФ сына. Что скрывает семья?
Актёр, телеведущий и представитель известной актёрской династии Андрей Ургант 28 ноября отметит 69-летие. Он прошёл долгий путь в кино и на телевидении, а сегодня по-прежнему остается фигурой, вызывающей интерес зрителей. Почему актёр рос в интернате, как оценивает поступок сына-шоумена, публично осудившего СВО и покинувшего Россию, и кто его молодая жена — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Урганта: детство и юностьАндрей Ургант появился на свет 28 ноября 1956 года в семье актеров. Его родители — Лев Максович Милиндер и Нина Николаевна Ургант — на момент рождения сына служили в Ярославском драматическом театре. Отец впоследствии стал заслуженным артистом России, а мать — народной артисткой РСФСР, известной по фильмам «Белорусский вокзал» и «Сыновья уходят в бой».
С ранних лет Андрею приходилось доказывать, что он достоин громких фамилий родителей. Сам артист вспоминал, что в подростковом возрасте ежедневно ощущал необходимость подтверждать собственный талант.
«В 13-15 лет мне практически каждый день приходилось доказывать, что я не зря родился у такой мамы. Потом моему сыну-шоумену Ивану Урганту приходилось доказывать, что он не зря родился у этого папы и тем более у этой бабушки. Считайте, это такая дополнительная нагрузка к моей работе. Есть планка, ниже которой наша семья не может опуститься просто по определению», — делился Андрей.Актер неоднократно говорил о матери с особой теплотой, подчеркивая её доброту и способность прощать даже самые тяжелые обиды.
По происхождению в семье переплелись русские, эстонские и еврейские корни. Родители расстались вскоре после его рождения, и мальчик остался с матерью. Когда ему исполнилось три года, Нина Николаевна определила сына в Петергофский интернат, где он прожил до шести лет. Там Андрей увлёкся спортом и впоследствии получил разряды по нескольким дисциплинам — спринту, гребле на каноэ и метанию копья.
Существенную роль в воспитании юноши сыграл третий муж Нины Николаевны — балетмейстер Кирилл Ласкари. Он познакомил будущего актера с мировой литературой и музыкой. Большое влияние оказала также актриса и подруга мамы Ия Саввина: Андрей часто приезжал к ней на каникулы, и именно в её доме впервые прочитал самиздатовский вариант «Мастера и Маргариты».
Образование и начало театральной карьерыОкончив школу, Ургант поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино, в мастерскую профессора Р. С. Агамирзяна. Уже тогда молодой артист прославился как комедийный актер — студенческие капустники с его участием собирали полные залы.
С 1977 по 1979 год он работал в Театре имени Комиссаржевской, затем ушёл в армию. После службы присоединился к труппе Театра Ленинского комсомола, где провёл семь лет. Ургант признавал: серьёзные драматические роли ему доставались редко, но режиссёры активно использовали его комедийную энергетику.
Заметными работами в театре стали роли в постановках «Как важно быть серьезным» и «Двое других». В 1990-е годы Ургант открыл в Петербурге «Актерский ночной клуб» — культурное пространство для творческой интеллигенции.
Позже актер перешёл в Театр на Фонтанке, а затем начал работать на телевидении, продолжая периодически выходить на сцену в антрепризных спектаклях.
Андрей Ургант на телевиденииТелевидение стало важной частью биографии актёра. Ургант работал на петербургских каналах, где вёл программы «Золотой Остап», «Двенадцать» и другие юмористические проекты. Его взаимодействие с Андреем Максимковым в формате комедийных миниатюр стало популярным у зрителей 90-х.
Десять лет он был ведущим программы «Встречи на Моховой» на Пятом канале, а затем стал лицом культового кулинарного шоу «Смак». Позже создал собственный проект «Эгоист» на телеканале «100ТВ».
Его манеру общения зрители ценили за интеллигентность, тонкое чувство юмора и отсутствие провокационных вопросов. В 2010 году он участвовал в шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС, а с 2017 года стал постоянным участником интеллектуально-развлекательного проекта «Пятеро на одного».
Фильмография Урганта: от сказок до культовых картинВпервые на экране Ургант появился в начале 80-х — в телеспектаклях и детских фильмах. Но настоящим прорывом стала роль Гуляева в ленте Юрия Мамина «Окно в Париж». Именно после неё актёра начали активно приглашать на съёмки криминальных проектов 90-х.
Новой страницей стала роль Жоржа Бенгальского в экранизации «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко. Съёмочная группа включала звёзд российского актёрского цеха — от Сергея Безрукова до Александра Абдулова.
Комедийные способности Урганта ярко проявились в трилогии «Любовь-морковь», где он исполнил образ Олега Нерона. Позднее он появлялся в популярных ситкомах — «Воронины», «Небесные родственники» и других.
Одной из заметных ролей последних лет стал Николай Ивановский в фильме «Нуреев. Белый ворон» режиссёра Рэя Файнса. Ургант также принял участие в сериалах «Тест на беременность-2» и «Агата и сыск. Рулетка судьбы».
Личная жизнь Андрея Урганта: брак, семья и отношенияМногие годы считалось, что Ургант был женат четыре раза, но в передаче «Судьба человека» он опроверг эту информацию. С первой избранницей, Валерией Киселевой, актёр состоял в отношениях без официальной регистрации. Она родила ему сына — Ивана Урганта.
Позже артист женился на актрисе и поэтессе Алене Свинцовой. В этом браке родилась дочь Мария, которая позже вместе с матерью переехала в Голландию. После расставания у Урганта были отношения с Верой Яцевич.
Серьезный поворот в личной жизни произошёл в 2007 году, когда он познакомился с Еленой Романовой — девушкой, младше на 30 лет. Их союз казался гармоничным: Елена сопровождала мужа в поездках, помогала в делах и часто появлялась с ним на мероприятиях. Однако в 2019 году стало известно о расставании пары.
В августе 2023 года стало известно о новом романе Урганта — снова с женщиной по имени Елена. На момент знакомства ей было 45 лет. Осенью актёр сообщил, что они поженились, и поблагодарил супругу за заботу и уют в доме.
«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно», — отметил актер.
Отношения Андрея Урганта с сыном ИваномАндрей Львович не скрывает, что из-за плотного графика уделял наследникам меньше внимания, чем хотел бы. Однако признаёт: даже если бы мог вернуться назад, поступил бы так же.
«Я не был образцовым отцом, потому что мог бы уделять им больше времени, но не получилось. Было много сил, энергии, но мозгов не было почти никаких. Хотя я не могу сказать, что прямо жалею обо всем, хотел бы открутить назад, сделать по-другому. Нет. Наверное, я поступил бы так же, согласно своему характеру», — говорил Ургант.В октябре 2023 года Андрей Ургант резко высказался о людях, критикующих его сына Ивана за то, что он уехал из России после 2022 года. Артист назвал их «мерзавцами, доносчиками и подлецами». Он заявил, что все они — завистники, которые ничего не добились в жизни.
«Среди людей, которые обливают грязью моего сына, нет тех, кто что-то придумал, или сделал, или что-то хорошо сыграл... А Ваня из таких. Который прославил наше телевидение российское и нес флаг Первого канала выше всех. Первый канал сделал Ваню, а Ваня сделал Первый канал и стал номером один», — заявил артист.При этом артист признался, что в последние годы опасается открыто высказываться о телеведущем.
Андрей Ургант про СВОУргант после начала спецоперации подчеркнул, что остаётся предан «своей стране и нашей армии», уточнив, что речь идёт именно о Красной армии.
«Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он.Актер добавил, что считает себя верным советскому флагу, приведя в пример события Северной войны, когда русская армия потерпела поражение под Нарвой, но затем одержала победу под Полтавой.
«Вот этой армии я верен. А что касается остального — комментировать не буду», — заключил он.Ургант также прокомментировал вопрос о возможных различиях во взглядах с сыном Иваном, который публично осудил СВО. Актер подчеркнул, что их позиции совпадают, и добавил, что публично свою точку зрения на эту тему он не высказывал.
Здоровье Андрея УргантаАндрей Ургант рассказал, что сохраняет хорошее самочувствие благодаря внимательному отношению к здоровью. В интервью aif.ru актер отметил: он ощущает себя молодо, пока «ничего не болит», а главное правило — не ждать появления симптомов, а регулярно проходить обследования.
Артист подчеркнул важность профилактики: хотя бы раз в полгода он рекомендует сдавать анализы и делать флюорографию. По словам Урганта, современные возможности медицины позволяют жить дольше и качественнее, если своевременно следить за организмом.
Он также признался, что его главная забота — благополучие детей и внуков.
«Сейчас имеются все возможности продуктивно пожить чуть подольше. А потом можно и на покой. Лишь бы дети и внуки были в порядке и счастливы. И так до седьмого колена. Такое уж наше предназначение: думай о своём продолжении», — отметил актер.