Кристина Орбакайте в 54 года восхитила подписчиков стройной фигурой на пляже в Майами
54-летняя Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в США вместе с мужем и дочерью и из недавно порадовала подписчиков новыми пляжными снимками из Майами.
На кадрах певица предстала на шезлонге в чёрном купальнике с оригинальным принтом в виде поцелуев, дополненном лёгкой розовой рубашкой, стильной соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Образ подчеркнул её стройную и подтянутую фигуру.
В подписи к фото Орбакайте коротко отметила контраст с погодой в России: «Зима в Майами». Фанаты не сдерживали восторга: они писали, что Кристина выглядит как икона стиля и красоты, и восхищались её молодым обликом, несмотря на возраст и длительное пребывание за границей.
