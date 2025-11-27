Достижения.рф

Кристина Орбакайте в 54 года восхитила подписчиков стройной фигурой на пляже в Майами

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

54-летняя Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в США вместе с мужем и дочерью и из недавно порадовала подписчиков новыми пляжными снимками из Майами.



На кадрах певица предстала на шезлонге в чёрном купальнике с оригинальным принтом в виде поцелуев, дополненном лёгкой розовой рубашкой, стильной соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Образ подчеркнул её стройную и подтянутую фигуру.

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)
В подписи к фото Орбакайте коротко отметила контраст с погодой в России: «Зима в Майами». Фанаты не сдерживали восторга: они писали, что Кристина выглядит как икона стиля и красоты, и восхищались её молодым обликом, несмотря на возраст и длительное пребывание за границей.
Софья Метелева

