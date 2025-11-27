Кристина Орбакайте в 54 года восхитила подписчиков стройной фигурой на пляже в Майами

27 ноября 2025, 14:47

Кристина Орбакайте показала роскошный пляжный образ и подтянутую фигуру

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

54-летняя Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в США вместе с мужем и дочерью и из недавно порадовала подписчиков новыми пляжными снимками из Майами.