Блогер Ирина Пинчук отдала 700 тысяч рублей, чтобы доказать измены мужа

27 ноября 2025, 14:06

Пинчук заплатила ₽700 тыс. за аккаунт экс-мужа ради подтверждения его измен

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

После публикации интимных переписок Арая Чобаняна, которые начали появляться в сети через взломанный аккаунт, Ирина Пинчук решила выяснить всю правду до конца.





Фрагментами информации она довольствоваться не хотела — и приняла решение выкупить страницу мужа, чтобы получить доступ ко всем его сообщениям и убедиться в масштабе измен лично.



В разговоре с Ксенией Бородиной Пинчук призналась, что заплатила хакеру 700 тысяч рублей за возвращение профиля. По её словам, она опасалась, что если попросит у Арая телефон напрямую, он может удалить самые важные переписки — особенно ту, которую она больше всего стремилась увидеть.





«И я думаю, либо Арай меня обманет и удалит эту переписку с девочкой, которую я очень хотела увидеть своими глазами. И вообще, что же там у него ещё интересного есть [хотелось узнать]», — рассказала Ирина.