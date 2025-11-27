«Боже, нет»: Наталия Орейро раскрыла секрет «химии» с Факундо Арана в «Диком ангеле»

27 ноября 2025, 15:53

Орейро рассказала, что экранная страсть с Арана была постановкой

Наталия Орейро (Фото: Instagram* / @nataliaoreirosoy)

Наталия Орейро рассказала о том, что за искрами между ней и Факундо Арана в культовом сериале 90-х «Дикий ангел» стояло профессиональное мастерство, а не роман.





В интервью Надежде Стрелец актриса заявила, что это было постановочными сценами.





«Нас постоянно все спрашивали: "Эти поцелуи были настоящими?". Я всегда отвечала: "Боже, нет, у меня же есть парень". Всё, что нужно знать о моём партнере по "Дикому ангелу" — он настоящий джентельмен. Он один из самых деликатных партнеров и прекрасный человек. Поверьте, он не из тех, кто позволил бы себе вторгаться в личное пространство», — пояснила актриса.