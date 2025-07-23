Почему бандеровские лозунги, осуждение СВО, участие на митингах в США с украинским флагом не мешают Порывай возвращаться в Россию?
Скандалы вокруг певицы Наташи Королевой стали привычным явлением. От отмены концертов в Кремле до резонансного побега в Штаты — каждый шаг артистки вызывает общественный резонанс. Её муж, Тарзан, не стесняется обсуждать личные проблемы, а мама Наташи, Людмила Порывай, вновь оказалась в центре громкого скандала, связанного с украинским флагом. На митинге в США она сплясала с биколором, подставив дочь и сделав её объектом насмешек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Скандальное возвращениеЛюдмила Порывай долгие годы зарабатывала на российском телевидении, получая баснословные суммы. Однако с началом специальной военной операции по защите Донбасса она неожиданно отвернулась от страны, которая кормила её, что привело к серьезному ухудшению отношений с дочерью и, в конечном итоге, к её бегству за границу.
Совсем недавно Порывай была замечена на митинге в США, где танцевала с украинским флагом, вызывая бурные обсуждения и осуждение. Однако теперь она вернулась в Россию, словно ничего и не произошло, и была замечена в компании своей дочери в особняке в Крекшино. Это скандальное возвращение не осталось незамеченным: актриса Яна Поплавская, известная своими резкими высказываниями, выразила возмущение и призвала контролирующие органы обратить внимание на действия Порывай. В свою очередь, пранкер Сорян не остался в стороне и направил соответствующие документы в профильные учреждения, добавив масла в огонь общественного недовольства.
Оправдала поступки материИстория, казалось бы, подошла к логическому завершению, но на днях Людмила Порывай вновь оказалась в центре общественного внимания, подставив под удар собственную дочь. Наташа Королева, уже много лет балансирующая между Киевом и Москвой, была вынуждена выступить в защиту матери, оправдывая её поступки. В социальных сетях Королева, по информации пранкера Соряна, опубликовала обращение к аудитории, в котором призвала к прощению для своей матери, вместо того чтобы публично признать её ошибки.
«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если ваши взгляды не совпадают», — написала она в своем блоге, намекая как на обрушившийся на семью хейт, так и на скандал с участием матери и собственного мужа.
В результате на семью обрушилась новая волна критики. Возмущенные наглостью и дерзостью Порывай и Королевой комментаторы требовали справедливости. Кажется, равнодушных к этой ситуации уже не осталось.
Бандеровские лозунгиНа третий год СВО становится очевидным, что бандеровские лозунги не мешают Людмиле Порывай продолжать свои выходки в России, несмотря на её длительное проживание за границей. Мама Люда, как её называют, не только возвращается в страну, которую она считает ненавистной, но и активно участвует в общественной жизни. Мало кто помнит, что именно Россия дала старт её карьере. Порывай, родившаяся в Киеве и получившая музыкальное образование, долгое время преподавала и руководила ансамблем, но настоящая слава пришла к ней лишь после переезда в Россию. Здесь она стала телеведущей и журналисткой, несмотря на отсутствие значительных успехов.
Её дочь, Наташа Королева, быстро завоевала популярность, и мама Люда не упустила возможность подняться на волну успеха дочери. Вскоре они стали выступать вместе, что позволило семье значительно улучшить финансовое положение. Таким образом, Порывай продолжает использовать связи и возможности, которые ей предоставляет её знаменитая дочь.
Переезд в США и личная жизньПосле переезда в Штаты и удачного брака с вдовцом Игорем Альперином, Людмила Порывай стала реже навещать дочь в России, хотя утверждала, что остаётся русской в душе. Однако после февраля 2022 года её патриотические заявления оказались лишь лицемерием, она быстро изменила свою позицию. Ситуация между Людмилой Порывай и Наташей Королевой вышла из-под контроля. Настойчивые попытки Порывай склонить зятя Сергея Глушко и дочь к анти-российским настроениям привели к конфликту. Тарзан, сохранивший верность своим убеждениям, выразил поддержку российской армии в соцсетях, в то время как Королева, под давлением матери, оказалась в сложной ситуации.
Теперь обе женщины сталкиваются с общественным осуждением и требованиями изгнания из России. В то время как Людмила получает стабильную пенсию из США и не теряет финансовых ресурсов, Наташа рискует потерять свою репутацию, деньги и карьеру из-за действий матери.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская