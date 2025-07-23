23 июля 2025, 14:22

Людмила Порывай (Фото: Instagram* @mama_luda_star)

Скандалы вокруг певицы Наташи Королевой стали привычным явлением. От отмены концертов в Кремле до резонансного побега в Штаты — каждый шаг артистки вызывает общественный резонанс. Её муж, Тарзан, не стесняется обсуждать личные проблемы, а мама Наташи, Людмила Порывай, вновь оказалась в центре громкого скандала, связанного с украинским флагом. На митинге в США она сплясала с биколором, подставив дочь и сделав её объектом насмешек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Скандальное возвращение Оправдала поступки матери Бандеровские лозунги Переезд в США и личная жизнь

Скандальное возвращение

Людмила Порывай (Фото: Instagram* @mama_luda_star)



Оправдала поступки матери

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если ваши взгляды не совпадают», — написала она в своем блоге, намекая как на обрушившийся на семью хейт, так и на скандал с участием матери и собственного мужа.

Бандеровские лозунги

Переезд в США и личная жизнь