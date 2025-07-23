«Меня шокировало, что автор статьи упрекает меня»: Татьяна Брухунова пожаловалась на журналиста
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на журналиста
Молодая жена Евгения Петросяна пожаловалась в соцсетях на журналиста.
Сетевая знаменитость рассказала, что некая подписчица прислала ей материал, где Брухунову вновь раскритиковали. Супруга Евгения Вагановича подчеркнула, что такого в свой адрес ей слышать еще не доводилось.
«Меня шокировало, что автор статьи упрекает меня в том, что я путешествую по России. Президент говорит: «Нужно путешествовать по России, продвигать российский туризм». Я, будучи патриоткой до мозга костей, всегда путешествую по России», — поделилась Брухунова.
Татьяна добавила, что много раз была за рубежом, никогда не скрывая этого. Селебрити уверена, что глупо закрывать себя от мира и мир от себя. По ее словам, она хочет вновь поехать в другие страны. При этом звезда сети много путешествует по РФ, и ее удивляет осуждение окружающих.
«Автор статьи говорит мне: «Медийные личности ездят за границу, а Татьяна Брухунова по Золотому кольцу!» И это упрек!» — продолжила Брухунова.Женщина посчитала произошедшее спланированной акцией, направленной на дискредитацию России.
*Запрещен в РФ