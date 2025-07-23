Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой порядка двух миллионов рублей

23 июля 2025, 11:51

«Mash на спорте»: Хабиб Нурмагомедов должен ФНС 1,8 млн рублей

Хабиб Нурмагомедов (фото: Telegram @khabib_nurmagomedov_tg)

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 1,8 миллиона рублей. Теперь его банковский счёт могут заблокировать.