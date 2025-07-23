Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой порядка двух миллионов рублей
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 1,8 миллиона рублей. Теперь его банковский счёт могут заблокировать.
Как пишет Telegram-канал «Mash на спорте», в прошлом году у Нурмагомедова уже блокировали счёт из-за долга в 302 миллиона рублей. Тогда это привело к аресту имущества, в том числе семейного дома в Дагестане и нескольких дорогих автомобилей, среди которых Ferrari и Mercedes. Ограничения также коснулись связанного с бойцом промоушена Eagle FC и его благотворительного фонда.
Спустя неделю после погашения долга арест был снят, однако в апреле того же 2024 года счёт снова заблокировали за непредоставление декларации о доходах.
Таким образом, сейчас Нурмагомедов может в третий раз столкнуться с блокировкой банковских счетов.
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