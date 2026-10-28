Поддержал Евромайдан, отказался от работы в России и разочаровался в украинской политике: как живет звезда фильма «12» Алексей Горбунов?
Алексей Горбунов прославился благодаря ролям в российских фильмах и сериалах. В 2014 году актер отказался от работы в России и сосредоточился на карьере на Украине. Артист столкнулся с финансовыми трудностями, но продолжил сниматься и выступать с концертами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и путь в профессиюАлексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве. Его отец приехал из сибирского Бийска, а мать — из Луганской области. Детство будущего артиста прошло на Русановке. По собственному признанию, он занимался фарцовкой и из-за этого столкнулся с проблемами с милицией. С первой попытки поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого Горбунову не удалось. Он устроился монтировщиком в Театр русской драмы имени Леси Украинки. Там молодого человека заметила актриса Ада Роговцева. Она познакомила его со своим мужем, педагогом Константином Степанковым. Тот взял Горбунова на свой курс.
Фильмы и сериалы Алексея ГорбуноваВ 1984 году, в день вручения диплома, актер впервые вышел на съемочную площадку. Он получил главную роль в фильме «Груз без маркировки». До него от этой работы отказался Олег Меньшиков. После службы в армии и распада СССР артист пережил тяжелый период. Он соглашался на любые роли, работал таксистом и продавал золотые коронки, оставшиеся от отца. В 1997 году режиссер Владимир Попков предложил Горбунову сыграть шута Шико в сериале «Графиня де Монсоро». Эта роль принесла актеру широкую известность и открыла дорогу в российское кино. Позднее он снялся в проектах «Каменская», «Статский советник» и «Стиляги». За работу в фильме Никиты Михалкова «12» артист получил премию «Золотой орел».
Почему Горбунов отказался от работы в РоссииВ 2014 году из-за политической ситуации актер решил отказаться от работы в России и сосредоточиться на карьере на Украине. В тот период он открыто поддерживал Евромайдан и действия Киева в Донбассе. В 2016 году президент Украины присвоил Горбунову звание народного артиста страны. К тому времени он уже несколько лет жил и работал на родине. В 2018 году артист рассказал в интервью украинскому радио «Новое время» о разочаровании в политике страны. Тогда же он призвал Украину и Россию найти путь к примирению.
«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — заявил Горбунов.
Трудности и работа за рубежомПереезд на Украину дался актеру нелегко. Он признавался, что ожидал большего от украинских властей, и жаловался на финансовые трудности и отсутствие обещанной работы. При этом артист продолжил творческую деятельность. Зрители увидели его в сериалах «Гвардия» и «Правило боя», а еще в драме «Дикое поле». Позднее Горбунов получил приглашения в европейские и американские проекты.
Во французском сериале «Бюро легенд» он сыграл полковника ФСБ. В боевике «Последний наемник» артист исполнил роль украинского олигарха. В этой картине вместе с ним снялся Жан-Клод Ван Дамм. Актер появился и в фильме «Компромат». В 2025 году создатели анонсировали американо-эстонский триллер «Ювенальный инспектор: тень над Йыхви» с участием Горбунова.