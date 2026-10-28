28 октября 2026, 14:25

Алексей Горбунов (Фото: Telegram @gorbunovoleksiy)

Алексей Горбунов прославился благодаря ролям в российских фильмах и сериалах. В 2014 году актер отказался от работы в России и сосредоточился на карьере на Украине. Артист столкнулся с финансовыми трудностями, но продолжил сниматься и выступать с концертами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и путь в профессию Фильмы и сериалы Алексея Горбунова Почему Горбунов отказался от работы в России Трудности и работа за рубежом Музыка в жизни Алексея Горбунова

Детство и путь в профессию

Фильмы и сериалы Алексея Горбунова

Алексей Горбунов (Фото: Telegram @gorbunovoleksiy)

Почему Горбунов отказался от работы в России

«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — заявил Горбунов.

Трудности и работа за рубежом

Музыка в жизни Алексея Горбунова