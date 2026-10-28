«Монстрик такой»: Лариса Долина неожиданно описала певицу Юлию Савичеву

28 октября 2026, 12:47

Лариса Долина восхитилась музыкальными экспериментами Юлии Савичевой

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина тепло высказалась о Юлии Савичевой и её творческом стиле. Певица считает, что артистам важно постоянно меняться, экспериментировать и удивлять публику, а Юлия, по её мнению, отлично справляется с этой задачей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Своими впечатлениями Долина поделилась на премьере совместного трека Филиппа Киркорова и Владимира Киселёва. Она отметила, что Савичева не боится пробовать себя в разных музыкальных направлениях и умеет органично сочетать совершенно разные жанры.





«Нельзя оставаться на месте! Надо постоянно меняться, чтобы публику удивлять! Юлия Савичева… Монстрик такой! Очень люблю её!» — эмоционально заявила Лариса.