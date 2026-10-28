«Не было тормозов»: Алексей Гаврилов рассказал о дерзком поведении на кастинге в «Универ»
Актёр Алексей Гаврилов, известный зрителям по роли Гоши в сериале «Универ», рассказал о необычных методах, которые, по его мнению, помогли ему получить эту роль. В интервью проекту «Кипнис» артист признался, что во время кастингов вёл себя с партнёршами по пробам довольно нагло и буквально воплощал образ ловеласа, каким ему предстояло стать на экране.
По словам Гаврилова, режиссёрская задача заключалась в том, чтобы показать героя человеком, который привык добиваться внимания женщин и не останавливается перед препятствиями. Актёр воспринял это указание максимально буквально: на пробах он позволял себе прикосновения, объятия и другие фамильярные жесты, стараясь продемонстрировать характер персонажа.
«Я, наверное, эти пробы выиграл у каких-то других товарищей, потому что у меня абсолютно не было тормозов», — вспомнил артист.Он также рассказал, что мог щипать партнёрш, прижимать их к себе и вести себя вызывающе, объясняя такое поведение необходимостью максимально точно передать образ будущего героя.
Гаврилов отметил, что не стесняется своих действий на кастинге даже сейчас. При этом актёр понимает, что подобные эпизоды сегодня могли бы вызвать серьёзную общественную реакцию и стать поводом для обвинений в неподобающем поведении. В частности, артист упомянул культуру отмены, в рамках которой публичные личности нередко сталкиваются с критикой за поступки, которые аудитория считает неприемлемыми.