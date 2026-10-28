«Не было тормозов»: Алексей Гаврилов рассказал о дерзком поведении на кастинге в «Универ»

28 октября 2026, 12:22

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов приставал к актрисам на пробах

Алексей Гаврилов (Фото: кадр из сериала «Универ»)

Актёр Алексей Гаврилов, известный зрителям по роли Гоши в сериале «Универ», рассказал о необычных методах, которые, по его мнению, помогли ему получить эту роль. В интервью проекту «Кипнис» артист признался, что во время кастингов вёл себя с партнёршами по пробам довольно нагло и буквально воплощал образ ловеласа, каким ему предстояло стать на экране.





По словам Гаврилова, режиссёрская задача заключалась в том, чтобы показать героя человеком, который привык добиваться внимания женщин и не останавливается перед препятствиями. Актёр воспринял это указание максимально буквально: на пробах он позволял себе прикосновения, объятия и другие фамильярные жесты, стараясь продемонстрировать характер персонажа.





«Я, наверное, эти пробы выиграл у каких-то других товарищей, потому что у меня абсолютно не было тормозов», — вспомнил артист.