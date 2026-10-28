Суд перенёс пересмотр приговора Лерчек из-за состояния её здоровья на 5 ноября

28 октября 2026, 11:40

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Мосгорсуд перенёс на начало ноября пересмотр приговора блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая получила условный срок по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам.





Как сообщил РИА Новости адвокат девушки Константин Третьяков, их официально уведомили о переносе заседания на 5 ноября.

«Все понимают тяжёлое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд её до вступления приговора в силу проблематичен. Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд», — отметил Третьяков.