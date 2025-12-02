02 декабря 2025, 17:57

Мила Сивацкая (фото: Instagram* / mila_sivatskaya)

Мила Сивацкая — украинская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Василисы в российской трилогии «Последний богатырь» и образу Ксении Завгородней в сериале «Гранд». 3 декабря ей исполняется 27 лет. Как артистка живёт сегодня, и какие заявления она делала об СВО — в материале «Радио 1».





Содержание Биография и ранние годы Милы Сивацкой Первые работы на телевидении Мила Сивацкая в кино Успех в России: «Последний богатырь» Мила Сивацкая в сериале «Гранд» Почему Мила Сивацкая покинула Россию: заявления об СВО Личная жизнь Милы Сивацкой Мила Сивацкая сейчас

Биография и ранние годы Милы Сивацкой

Первые работы на телевидении

Мила Сивацкая (фото: Instagram* / mila_sivatskaya)



Мила Сивацкая в кино

Успех в России: «Последний богатырь»

«Моя первая роль в большом кино. Самым сложным в работе над этим фильмом было драться. Я долго этому училась. Режиссер меня всегда подбадривал и говорил, чтобы я не боялась и что у меня все получается», — говорила артистка.

Мила Сивацкая в сериале «Гранд»

Мила Сивацкая (фото: Instagram* / mila_sivatskaya)



Почему Мила Сивацкая покинула Россию: заявления об СВО

«Я проснулась от сирены. Друзья, я всегда только за мир. Мир — и только, я знаю лично много прекрасных людей в России. Но это какой-то трэш», — писала она.

«Саша выставил флаг России. Я ему пишу: "Чувак, что это вообще такое?". Мы с ним в кадре целовались два года, а он флаг России публикует. Отвечает мне: "Я что, не имею права любить свою страну?". Я ему говорю: "Ты можешь любить свою страну, но может ты не будешь выставлять флаг в то время, пока погибают дети, которые смотрели с тобой сериалы?"», — высказалась Сивацкая.

«Это я в 2072 году на съемках продолжения "Гранда". Такая: "Наконец-то впустили"», — отреагировала актриса.

Личная жизнь Милы Сивацкой

Мила Сивацкая (фото: Instagram* / mila_sivatskaya)



Мила Сивацкая сейчас