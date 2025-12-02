Поддержала Зеленского, но заявляет о коррупции на Украине: звезда «Последнего богатыря» Мила Сивацкая осудила СВО и потеряла все
Мила Сивацкая — украинская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Василисы в российской трилогии «Последний богатырь» и образу Ксении Завгородней в сериале «Гранд». 3 декабря ей исполняется 27 лет. Как артистка живёт сегодня, и какие заявления она делала об СВО — в материале «Радио 1».
Биография и ранние годы Милы СивацкойЛюдмила Алексеевна Сивацкая родилась 3 декабря 1998 года в Киеве. По национальности она украинка. Будущая актриса училась в киевской гимназии №191 с углублённым изучением английского, немецкого и итальянского языков. В детстве увлекалась синхронным плаванием, гимнастикой, катанием на роликах и коньках.
Особое место в её жизни занимали спортивные бальные танцы. В 2010 году Сивацкая стала чемпионкой Украины среди юниоров. Наряду с этим она проявляла интерес к вокалу: выступала в детском коллективе «Флешка», с которым дошла до финала национального отбора на «Детское Евровидение 2011» в «Артеке». В 2012 году стала участницей шоу «Голос. Дети», где исполнила хитовое We Will Rock You группы Queen.
Помимо творческих занятий, юная артистка пробовала себя в модельной сфере: победила в конкурсе «Мини-мисс Вселенная» (2007) и обучалась сразу в двух модельных агентствах.
Первые работы на телевиденииС детства Сивацкая выступала на сцене и телевидении. Она была ведущей конкурсов «Мини-мисс Киев — 2010» и «Мини-модель интернешнл — 2009», а также ежегодно участвовала в благотворительном концерте «Звезды детям», работая в паре с Тимофеем Нагорным. На Первом национальном канале Украины вела программу «Осторожно, дети». Также появлялась в проектах «Подъем», «Эксклюзив», «Глазам не верю» и других телепередачах.
Мила Сивацкая в киноДебют в кино состоялся в 2008 году — Сивацкая снялась в детективной картине «Гений пустого места». Позднее исполняла эпизодические роли в украинских проектах: Вика в сериале «Лист ожидания», Ася Кравцова в «Женском докторе», Даша в картине «Белые розы надежды».
Первую крупную роль она получила в 2013 году в фильме ужасов «Синевир». В 2016-м на экраны вышел сериал «Нити судьбы» — адаптация корейского ситкома «Туфелька для Золушки», где она также участвовала.
Успех в России: «Последний богатырь»Широкая популярность пришла к актрисе в 19 лет, когда она исполнила одну из главных ролей в российской комедийной сказке «Последний богатырь». Съёмки стали для неё серьёзным профессиональным испытанием: Сивацкая выполняла трюки самостоятельно и долго училась постановочным боям. Она признавалась, что режиссёр постоянно поддерживал её на площадке.
«Моя первая роль в большом кино. Самым сложным в работе над этим фильмом было драться. Я долго этому училась. Режиссер меня всегда подбадривал и говорил, чтобы я не боялась и что у меня все получается», — говорила артистка.
Мила Сивацкая в сериале «Гранд»В 2018 году Сивацкая получила главную женскую роль в сериале «Гранд» — продолжении популярных проектов «Кухня» и «Отель "Элеон"». Действие ленты разворачивается в гостинице Grand Lion. Её героиня — амбициозная студентка факультета гостиничного бизнеса Ксения Завгородняя, начинающая карьеру горничной.
Продюсеры YBW, с которыми актриса уже работала на «Последнем богатыре», сами пригласили её на пробы. После кастинга ее утвердили.
Партнёрами Сивацкой по сериалу стали актёры старой школы, включая Николая Шрайбера и Александра Лыкова. Она отмечала, что многому у них училась: от актёрской техники до поведения в сложных съёмочных условиях. На площадке чувствовала себя уверенно и не стеснялась участвовать в откровенных сценах.
В 2021 году она вновь появилась в образе Василисы в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы». Это стало её последним появлением в российском кино.
Почему Мила Сивацкая покинула Россию: заявления об СВОПосле начала спецоперации Сивацкая неоднократно высказывалась в социальных сетях против действий российской власти. В день старта СВО актриса опубликовала видеообращение Владимира Зеленского, указав, что проснулась в Киеве от звука сирены.
«Я проснулась от сирены. Друзья, я всегда только за мир. Мир — и только, я знаю лично много прекрасных людей в России. Но это какой-то трэш», — писала она.Позднее в её аккаунтах появлялись публикации, в которых она распространяла недостоверные сведения о действиях российской армии.
На фоне ситуации отношения с коллегами ухудшились. Например, актёр Александр Соколовский поддержал Россию и разместил в социальных сетях фотографию флага РФ, что вызвало резкую реакцию Сивацкой. Милу шокировал поступок мужчины.
«Саша выставил флаг России. Я ему пишу: "Чувак, что это вообще такое?". Мы с ним в кадре целовались два года, а он флаг России публикует. Отвечает мне: "Я что, не имею права любить свою страну?". Я ему говорю: "Ты можешь любить свою страну, но может ты не будешь выставлять флаг в то время, пока погибают дети, которые смотрели с тобой сериалы?"», — высказалась Сивацкая.В апреле 2022 года издание «Известия» опубликовало список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В перечень включили и Сивацкую. Официального подтверждения от российских ведомств не последовало.
«Это я в 2072 году на съемках продолжения "Гранда". Такая: "Наконец-то впустили"», — отреагировала актриса.
Личная жизнь Милы Сивацкой1 января 2023 года актриса опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце. Позже в интервью GLOSTER FM она подтвердила, что получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь. Свадебную дату пара пока не назначила: её жених Сергей не стремится устраивать торжество. Сивацкая призналась, что мечтает о свадьбе на берегу моря — в Крыму.
Избранник актрисы не связан с киноиндустрией: он развивает собственный бизнес. Их знакомство произошло в аэропорту «Жуляны», где мужчина предложил Сивацкой выпить кофе — так началось общение, переросшее в отношения.
Мила Сивацкая сейчасСегодня Людмила Сивацкая живёт в Киеве и развивает собственный бизнес — магазин косметики. Она заявляла, что рынок Украины перенасыщен контрафактной продукцией, а низкий уровень доходов населения усложняет работу предпринимателей. Кроме того, актриса регулярно говорит о проблемах коррупции.
По её словам, украинцам приходится «выживать», а многие продолжают покидать страну в поисках возможностей. Сивацкая подчёркивала, что любит Украину, хочет жить и растить детей именно там, но сомневается в перспективности бизнеса из-за ограниченного спроса.