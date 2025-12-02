Юрист пояснил, почему Лариса Долина не сможет пресечь распространение мемов

02 декабря 2025, 13:39

Адвокат Алешкин: Авторы мемов о певице Ларисе Долиной не нарушают закон

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Адвокат Андрей Алешкин высказался относительно ситуации с мемами, содержащими фотографии певицы Ларисы Долиной. Юрист подчеркнул, что создатели не извлекают материальной выгоды, поэтому привлечь их к ответственности невозможно. Его слова приводит «Абзац».





Он отметил, что высказывание личного мнения не является нарушением закона.





«Люди негативно реагируют, чувствуя несправедливость, они выражают свой протест. Мемы — это единственная возможность выразить возмущение», — добавил правозащитник.