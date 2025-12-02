Юрист пояснил, почему Лариса Долина не сможет пресечь распространение мемов
Адвокат Алешкин: Авторы мемов о певице Ларисе Долиной не нарушают закон
Адвокат Андрей Алешкин высказался относительно ситуации с мемами, содержащими фотографии певицы Ларисы Долиной. Юрист подчеркнул, что создатели не извлекают материальной выгоды, поэтому привлечь их к ответственности невозможно. Его слова приводит «Абзац».
Он отметил, что высказывание личного мнения не является нарушением закона.
«Люди негативно реагируют, чувствуя несправедливость, они выражают свой протест. Мемы — это единственная возможность выразить возмущение», — добавил правозащитник.
Мемы с Долиной начали активно появляться в социальных сетях после громкого дела о продаже квартиры. Певица, попав под влияние мошенников, продала свою недвижимость за 112 миллионов рублей и передала деньги аферистам. Суд вернул ей право на квартиру, а покупательница Полина Лурье осталась без жилья и средств.
Ранее в материале «Радио 1» рассказали, как живет дочка исполнительницы хита «Погода в доме».