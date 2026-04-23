Поддержка контрактников в Подмосковье: размер выплат, помощь ветеранам и их семьям
В Подмосковье действуют 75 мер поддержки контрактников
В Московской области усиливают поддержку военнослужащих по контракту: речь идёт не только о выплатах, но и о десятках социальных льгот для самих бойцов и их семей. От упрощённого гражданства до бесплатного питания для детей — пакет мер является одним из самых масштабных в России.
Что входит в пакет поддержки
В Подмосковье действует 75 различных мер помощи, причём 32 из них — региональные, то есть доступны только на уровне области. Помимо федеральных выплат, контрактники получают дополнительные социальные гарантии, включая единовременную материальную помощь.
Для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства, что остаётся одной из ключевых мер поддержки.
Помощь ветеранам боевых действий
Региональные власти отдельно выделяют помощь ветеранам. Им доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах Московской области.
Полный перечень льгот можно найти на сайте уполномоченного по правам человека региона или через специальный навигатор на портале Госуслуги.
Поддержка для семей: от детсадов до вузов
Меры распространяются и на семьи военнослужащих:
- помощь в трудоустройстве;
- бесплатные завтраки и обеды для детей в школах;
- места в детских садах вне очереди;
- льготные условия при поступлении в вузы России.
Таким образом, поддержка охватывает не только самих контрактников, но и их близких.
Размер выплат
Размер денежного довольствия зависит от должности:
- рядовые — от 204 тысяч рублей,
- сержанты — от 232 тысяч,
- заместители командиров взводов — от 242 тысяч.
Подробная информация о мерах поддержки размещена на специализированном сайте «контракт.мо», а также доступна по телефону горячей линии.