Поддержка контрактников в Подмосковье: размер выплат, помощь ветеранам и их семьям

В Подмосковье действуют 75 мер поддержки контрактников
В Московской области усиливают поддержку военнослужащих по контракту: речь идёт не только о выплатах, но и о десятках социальных льгот для самих бойцов и их семей. От упрощённого гражданства до бесплатного питания для детей — пакет мер является одним из самых масштабных в России.



Что входит в пакет поддержки


В Подмосковье действует 75 различных мер помощи, причём 32 из них — региональные, то есть доступны только на уровне области. Помимо федеральных выплат, контрактники получают дополнительные социальные гарантии, включая единовременную материальную помощь.

Для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства, что остаётся одной из ключевых мер поддержки.

Помощь ветеранам боевых действий


Региональные власти отдельно выделяют помощь ветеранам. Им доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах Московской области.

Полный перечень льгот можно найти на сайте уполномоченного по правам человека региона или через специальный навигатор на портале Госуслуги.

Поддержка для семей: от детсадов до вузов


Меры распространяются и на семьи военнослужащих:

  • помощь в трудоустройстве;
  • бесплатные завтраки и обеды для детей в школах;
  • места в детских садах вне очереди;
  • льготные условия при поступлении в вузы России.

Таким образом, поддержка охватывает не только самих контрактников, но и их близких.

Размер выплат


Размер денежного довольствия зависит от должности:

  • рядовые — от 204 тысяч рублей,
  • сержанты — от 232 тысяч,
  • заместители командиров взводов — от 242 тысяч.
Дополнительно предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач и уничтожение ​техники противника.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на специализированном сайте «контракт.мо», а также доступна по телефону горячей линии.
Анастасия Чинкова

