В Кремле озвучили главное условие встречи Путина и Зеленского

22 апреля 2026, 22:40

Кремль: встреча Путина с Зеленским состоится только для закрепления договора

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на завершающем этапе переговоров — для окончательного согласования и подписания договоренностей.





Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести». Представитель Кремля также сообщил, что Россия готова провести переговоры со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером «хоть завтра» — в Москве им всегда рады. При этом конкретных сроков их визита для обсуждения мирного урегулирования пока нет.





«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — подчеркнул Песков.