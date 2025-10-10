Поддержка Собчак, предложение SHAMAN и тайная жена: о чем молчит сбежавший из России Юрий Дудь*
Юрий Дудь* разорвал последние нити, связывавшие его с Россией. После своего резкого осуждения спецоперации на Украине в 2022 году журналист, признанный иностранным агентом, вместе с семьей покинул страну и обосновался в Испании. Он полностью свернул свой российский бизнес, продал недвижимость в Новой Москве и прервал большинство контрактов. О том, как он живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Биография Юрия Дудя*Будущий журналист родился 11 октября 1986 года в Потсдаме, находившемся тогда в Восточной Германии. Его родители были этническими украинцами, и вскоре после его появления на свет семья вернулась на Украину. Фамилия Дудь* — настоящая, а не творческий псевдоним.
«Я стопроцентный украинец», — подчеркивал Юрий Дудь* в одном из интервью.Когда мальчику исполнилось четыре года, семья перебралась в Москву, где он пошел в среднюю школу № 1246. С детства он увлекался футболом и мечтал стать вратарем, но из-за бронхиальной астмы был вынужден оставить спорт. В 1997 году школьник написал свою первую спортивную статью, которую опубликовала «Юношеская газета». Это вдохновило его на дальнейшее творчество, и он начал рассылать свои работы в различные спортивные издания. Уже в 1999 году Дудь* получил первый гонорар и проходил стажировку в газете «Сегодня». Год спустя он работал внештатным журналистом в «Известиях», а в 2002 году стал штатным сотрудником издания. В 2004 году он побывал на летних Олимпийских играх в Греции в качестве репортёра, а затем освещал чемпионат мира по футболу.
После школы Юрий* поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2008 году. Позже он отмечал, что высшее образование считает формальностью, а самым полезным приобретением в вузе для него стало знание иностранного языка.
Путь к славеЕщё за год до выпуска молодой журналист устроился в редакцию журнала «ПРОспорт». Первый серьёзный успех пришёл к нему в 2011 году, когда он стал сотрудником спортивного отдела «НТВ-плюс». Затем он вёл программу на радио «Сити-FM», а после появился на телевидении с передачей «Удар головой» на канале «Россия-2».
В 2013 году программа закрылась. До 2015 года Дудь* сотрудничал с разными спортивными СМИ как независимый журналист и пробовал себя в качестве ведущего мероприятий для таких брендов, как Hugo Boss, Nike и Adidas. В 2015 году он вернулся на экраны, начав вести передачу «Культ тура» на «Матч ТВ», но в январе 2017-го проект закрыли из-за потери спонсора.
После закрытия «Культ тура» Дудь* начал новый этап своей карьеры, запустив авторское шоу на YouTube. Его целью было отточить навыки интервьюирования людей за пределами спортивного мира. Первый выпуск с рэпером Бастой вышел в феврале 2017 года, за ним последовали беседы с L'One, Сергеем Шнуровым, Иваном Дорном и другими. Первые выпуски он снимал на свои деньги с командой из «Культ тура». Со временем блог начал приносить доход — лишь за 2017 год прибыль составила почти 18 миллионов рублей, а сам Дудь* вошёл в список самых высокооплачиваемых блогеров, зарабатывающих более миллиона долларов в год.
Личная жизнь журналиста Дудя*Юрий Дудь* практически не говорит о своей личной жизни. Он не появляется с супругой на публичных мероприятиях.
«Я не прячу жену. А почему я не выкладываю фотографии жены и детей в Сети? Потому что нам не нравятся эти сопли», — пояснял журналист.Известно, что в 2000-х годах он женился на Ольге, которая родила ему сына Данилу и дочь Алёну. Ранее семья жила в России, но затем перебралась в Испанию.
Скандалы и проблемыСерьёзные проблемы у Юрия Дудя* начались из-за громких выпусков на его канале. Так, по обращению Лиги безопасного интернета на него завели дело о пропаганде наркотиков. В 2021 году Зюзинский суд Москвы признал его виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей. В начале 2022 года его YouTube-канал был признан экстремистским в Беларуси после выпусков о ситуации в стране.
Скандал вызвало и интервью с Оскаром Кучерой и Викой Цыгановой, которых Дудь* пригласил для получения «альтернативного мнения». Ксения Собчак так прокомментировала эти выпуски:
«Я очень уважаю Юру Дудя*, считаю его выдающимся журналистом... Но я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей, которые... ну, скажем так, недалёких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию».
Последние новости: где сейчас Юрий Дудь*После февраля 2022 года Юрий Дудь* находится вне России. По данным СМИ, он получил гражданство Испании, купив недвижимость в Барселоне на 500 тысяч евро (так называемая «золотая виза»). Все его попытки оспорить статус иностранного агента были отклонены. В результате он продал свой дом и машину в Новой Москве и закрыл весь бизнес в России.
В 2023 году Дудь* предлагал встретиться для интервью блогеру Алексею Столярову (бывшему зятю Сергея Шойгу) и певцу SHAMAN, но оба отказались.
Осенью 2024 года большой резонанс вызвало интервью с Артемием Лебедевым, в котором дизайнер оскорбил сенатора Екатерину Мизулину. Глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина подала в суд как на самого Лебедева, так и на Юрия Дудя* за распространение интервью. Правоохранительные органы РФ осенью 2023 года инициировали проверку Дудя* по статье о распространении фейков об армии, однако состава преступления найдено не было, и уголовное дело возбуждено не было.