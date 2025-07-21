Поездки к ВСУ, песни на русском и татуировки со свастикой: Скандальные заявления о Лободе и её статусе как «элитной проститутки»
Некогда популярная украинская звезда Светлана Лобода продолжает пытаться балансировать между Россией и Украиной, что негативно сказывается на её репутации. Отрезанная от российских доходов, она пытается сохранить аудиторию на Украине, но её крайние действия — от поездок на передовую к ВСУ до выпуска русскоязычного альбома — вызывают недовольство. Многие считают, что ей пора сделать выбор, иначе её карьера может закончиться крахом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Потолок для артисткиНедавно терпение популярного пранкера Сурена Каграманова, известного как Сорян, иссякло, и он решил высказаться о певице в своем Telegram-канале. Сорян вспомнил её поездку на передовую в 2023 году, приуроченную к Дню независимости Украины, когда артистка с идеальной укладкой и макияжем старалась создать видимость активной поддержки украинских военных. Он отметил, что выступления на позициях ВСУ стали для неё новым пределом.
«Если раньше Светлана Лобода ездила в пресс-туры по США, Европе, Ближнему Востоку за бешеные гонорары, дорогущие перелеты и с сумасшедшим райдером, то сейчас же певица обречена только на поездки в расположения ВСУ, отмаливая грехи у украинского народа», — пишет блогер.
Тем не менее, даже такие уловки уже не спасают артистку, поскольку все замечают лицемерие в её действиях.
«Все прекрасно понимают, что проституток бывших не бывает. Если она получала за половые связи деньги, то и в жизни «элитная» проститутка Лобода все такая же продажная, какой и была всегда в своей профессии», — добавил Сорян.
Украинские шевроныНа видео из той поездки видно, как Лобода с гордостью прикрепляет украинские шевроны на свой бронежилет, среди которых можно заметить и оскорбительные надписи в адрес россиян. Певица также оставляет свои автографы на сине-желтом полотне и невнятно напевает песни под гитару в окружении нацистов. Особенно символичным стал кадр, где она рассматривает флешеты с аккуратным маникюром. Это оружие, вероятно, будет использовано боевиками ВСУ для обстрела мирного населения.
Попытки пиара и реабилитацииПохоже, что Лобода переборщила с эмоциями. Многие её подписчики не оценили стараний и расценили это как попытку пиара и реабилитации. Комментарии под постами были довольно резкими: «Лабудой была, лабудой и осталась», «Главное, чтобы её больше не пускали в Россию», «Быстро забылись они и их песни», «Наверняка у неё уже татуировки со свастикой на теле», «Лишь бы её приняли за свою. Гадина».
Даже среди украинцев этот шаг вызвал отторжение. Некоторые вспомнили о трагических событиях в Буче в 2022 году, когда похожие дротики стали орудием убийства. Хотя позже стало известно, что жители Бучи погибли от обстрелов украинских военных, стреляющих по российским солдатам и местным жителям.
Мастерство переобуванияПосле неудачной поездки к нацистам, певица решила изменить курс и вновь запела на русском языке, несмотря на свои заявления, что не будет выступать на языке «агрессоров». Это решение вызвало множество вопросов и споров среди её поклонников и критиков. Позже стало известно, что у Лободы возникли трудности с изучением украинского языка. В одном из интервью она отметила, что русский язык не принадлежит только России, и запрещать украинцам говорить на нём — опрометчивый шаг.
Изменение показаний и финансовые мотивыТакое поведение артистки удивило многих её слушателей. Лобода неоднократно меняла свои показания, что не осталось незамеченным. Некоторые подписчики начали связывать её действия с желанием заработать больше денег.
«Если она будет петь на украинском, то не сможет выступать перед русскими эмигрантами и в бывших советских республиках. То есть заработка не будет», — писали комментаторы в соцсетях.
С началом спецоперации многие украинские артисты отвернулись от русской публики. Некоторые делали это из идейных соображений, другие же просчитывали, с кем выгоднее остаться. В то время как украинская пропаганда была сильна, многие верили, что их патриотические усилия будут оценены, а Украина одержит победу над Россией. Однако реальность оказалась иной, и теперь артисты, включая Лободу, планируют возвращаться к российскому слушателю, несмотря на прежние оскорбления.
Планы на будущееЛобода долгое время пыталась обосноваться в украинском шоу-бизнесе и завоевать англоязычную аудиторию, но безуспешно.
«Я хочу делать музыку на украинском языке, потому что это люди, которых я люблю, это моя страна», — говорила она ранее.
Однако сейчас её план «Б» включает выступления перед состоятельными российскими бизнесменами и выход нового альбома на русском языке. Один из клипов на новую песню был снят в цветах флага РФ, что также вызвало бурю обсуждений.