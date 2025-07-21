21 июля 2025, 11:12

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Некогда популярная украинская звезда Светлана Лобода продолжает пытаться балансировать между Россией и Украиной, что негативно сказывается на её репутации. Отрезанная от российских доходов, она пытается сохранить аудиторию на Украине, но её крайние действия — от поездок на передовую к ВСУ до выпуска русскоязычного альбома — вызывают недовольство. Многие считают, что ей пора сделать выбор, иначе её карьера может закончиться крахом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Потолок для артистки Украинские шевроны Попытки пиара и реабилитации Мастерство переобувания Изменение показаний и финансовые мотивы Планы на будущее

Потолок для артистки

«Если раньше Светлана Лобода ездила в пресс-туры по США, Европе, Ближнему Востоку за бешеные гонорары, дорогущие перелеты и с сумасшедшим райдером, то сейчас же певица обречена только на поездки в расположения ВСУ, отмаливая грехи у украинского народа», — пишет блогер.

«Все прекрасно понимают, что проституток бывших не бывает. Если она получала за половые связи деньги, то и в жизни «элитная» проститутка Лобода все такая же продажная, какой и была всегда в своей профессии», — добавил Сорян.

Фото: iStock/Olesia Alistratova



Украинские шевроны

Попытки пиара и реабилитации

Фото: iStock/Irina Piskova



Мастерство переобувания

Изменение показаний и финансовые мотивы

«Если она будет петь на украинском, то не сможет выступать перед русскими эмигрантами и в бывших советских республиках. То есть заработка не будет», — писали комментаторы в соцсетях.

Фото: iStock/bernardbodo



Планы на будущее

«Я хочу делать музыку на украинском языке, потому что это люди, которых я люблю, это моя страна», — говорила она ранее.