«Стучит сердечко? Откликается?»: Киркоров объяснил, как выбирает артистов для продюсирования
Киркоров назвал внешность, харизму и вокальные данные главными качествами артиста
Филипп Киркоров раскрыл, как выбирает артистов для продюсирования. Певец объяснил, что важную роль играет как внешность талантливого человека, так и его умение петь. Детали критериев своего отбора он обозначил в беседе с корреспондентом NEWS.ru на VK Fest.
Киркоров признался, что при выборе артистов для продюсирования он обращает внимание сразу на несколько ключевых факторов. Сначала его цепляет внешность, затем он оценивает вокальные способности: если человек поет и вызывает эмоции, это уже половина успеха.
«В театре встречают по одежке, поэтому первое, конечно, это внешние данные. (...) Потом начинаешь прислушиваться к сердечному стуку… Стучит сердечко (во время песни)? Стучит. Откликается на эмоции? Откликается», — пояснил звезда в диалоге с NEWS.ru.
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Особое значение Киркоров придает харизме. Надо, чтобы возникло желание продолжать общение с артистом. Киркоров уверен, что интересный ему человек непременно привлечет внимание зрителей.
Певец добавил, что обстоятельства встречи тоже играют роль: место, время и даже погода могут повлиять на его решение. Когда все эти элементы — внешность, вокал, харизма и подходящий момент — сливаются воедино, рождается настоящая звезда.
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