«Стучит сердечко? Откликается?»: Киркоров объяснил, как выбирает артистов для продюсирования

21 июля 2025, 06:40

Киркоров назвал внешность, харизму и вокальные данные главными качествами артиста

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров раскрыл, как выбирает артистов для продюсирования. Певец объяснил, что важную роль играет как внешность талантливого человека, так и его умение петь. Детали критериев своего отбора он обозначил в беседе с корреспондентом NEWS.ru на VK Fest.





Киркоров признался, что при выборе артистов для продюсирования он обращает внимание сразу на несколько ключевых факторов. Сначала его цепляет внешность, затем он оценивает вокальные способности: если человек поет и вызывает эмоции, это уже половина успеха.





«В театре встречают по одежке, поэтому первое, конечно, это внешние данные. (...) Потом начинаешь прислушиваться к сердечному стуку… Стучит сердечко (во время песни)? Стучит. Откликается на эмоции? Откликается», — пояснил звезда в диалоге с NEWS.ru.