«Похороны» на камеру, сожженный паспорт и поддержка СВО: как сложилась скандальная карьера музыканта Шарлота и за что он сидит в тюрьме?
7 февраля свой 28-й день рождения отмечает Эдуард Шарлот — артист, который успел стать и героем музыкальных хитов, и центром громких скандалов. От детских каверов до эпатажных перформансов и судебных разбирательств — история Шарлота полна противоречий и ярких поворотов. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство и «никакой любви в семье»Певец Шарлот (настоящее имя — Эдуард Шарлот) родился 7 февраля 1998 года в Самаре. Вместе с братом-близнецом Виталием он рос под присмотром отца Валерия Владимировича — родители развелись, когда мальчикам было пять лет.
По словам отца, мать изредка прибегала к физическим наказаниям, что оставило глубокий след в психике будущего артиста.
«Никакой любви у нас в семье не было. Мы с мамой не общаемся лет десять. У нас обоих всё хорошо, мы оба счастливы», — признавался Шарлот в 2020 году в интервью «Вписке».С раннего детства отец отправил Эдуарда в секцию дзюдо и музыкальную школу. Сам был поклонником The Beatles, и именно он видел в сыне пианиста. Однако Эдуард рано проявил интерес к вокалу, начав петь и создавать собственные мелодии ещё в детстве.
Кавер-версии и первые успехиДетство в Самаре, по словам Шарлота, было непростым. На улицах часто встречались шприцы и сомнительная компания. Уже в пятом классе он сталкивался с давлением старшеклассников, что, по его словам, закалило характер.
Первый музыкальный опыт Эдуард получил в школьной группе «Капитан Коркин», а затем в The Way of Pioneers. В девять лет он написал первую авторскую мелодию, в 16 начал петь, а в 17 создал композицию «Лес», позже вошедшую в альбом «Навечно молодой».
Свою первую популярность Эдуард получил благодаря YouTube: каверы на The Beatles, Three Days Grace и Green Day, а также на песни «Пошлой Молли», оцененные фронтменом Кириллом Бледным.
«Щека на щеку»: взлет к массовой известностиВ 2017 году Шарлот подписал контракт с лейблом «Джем» и выпустил мини-альбомы «Это наш мир» и «Ах, я счастлив». Рост популярности совпал с учебой в Самарском институте культуры: Эдуард бросил учебу и поехал на кастинг шоу «Песни» в Петербург, где, хотя в финал не прошёл, заметно увеличил свою аудиторию.
С тех пор последовали сотрудничество с Sony Music Russia, альбомы и синглы «В кровать тебя хочу», «Зимняя метель» и выступления на «Вечернем Урганте». В 2020 году он выпустил трек «Малышка» совместно с Моргенштерном*.
Конфликты, скандалы и «похороны на камеру»Начиная с 2020 года, Эдуард всё чаще оказывался в центре резонансных событий. Ссора с Sony Music, эпатажные перформансы и сообщения о собственной «смерти» в соцсетях стали его визитной карточкой.
В январе 2022 года он инсценировал собственную смерть, опубликовав в соцсетях пост с датой «1998–2022» и подписью «Покойся с миром». Этот ход должен был привлечь внимание к выходу нового альбома, но аудитория отреагировала холодно.
Позже, летом 2023 года, он эмигрировал в Армению и попытался заявить о себе через эпатажные перформансы. Среди них — сожжение российского паспорта на камеру и осквернение военного билета, к которому он прикрепил изображение патриарха Кирилла и распятие, чем оскорбил чувства верующих.
Музыкант даже попытался «приблизиться» к прозападной группировке и артистам-антисоветчикам, записав видео с поддержкой СВО, но этот шаг не принес ни популярности, ни дохода.
Нацизм и обскорбление чувств верующих: новая глава жизни22 ноября 2023 года Шарлот вернулся в Россию, заранее заручившись финансовой поддержкой подписчиков. Но уже в Санкт-Петербурге его задержали. В суде он пытался исправить ситуацию, заверяя, что поддерживает спецоперацию, читал патриотические стихотворения и обещал жертвовать часть гонораров на благотворительность.
Однако эти попытки не помогли: Самарский областной суд признал Шарлота виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Обвинения по другим статьям, включая уничтожение документа и возбуждение ненависти, были прекращены за отсутствием состава преступления.
В 2025 году артиста перевели в колонию общего режима за 19 нарушений дисциплины, что превращает его пребывание в заключении в максимально жесткие условия.