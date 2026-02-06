Комик Сабуров пытался получить российский ВНЖ, но провалил тест по истории
Mash: Комик Сабуров пытался получить российский ВНЖ, но провалил тест по истории
Комик Нурлан Сабуров пытался получить российский ВНЖ, но провалил тест по истории. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Юморист решил оформить документы, опасаясь попасть в ситуацию, подобную той, что произошла с блогером Еленой Блиновской. Её задержали за неуплату налогов и вывод доходов за рубеж. В 2024 году Сабуров задекларировал годовой доход более 50 миллионов рублей.
Чтобы получить вид на жительство, комик попытался сдать тест по истории России, но не смог. Однако его жена Диана успешно прошла тест и получила необходимый документ.
Читайте также: