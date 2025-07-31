Политолог назвал ключевой момент в третьем раунде переговоров России и Украины

31 июля 2025, 13:42

Политолог Светов: ключевой момент переговоров РФ и Украины — возвращение пленных

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Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что после трех переговорных раундов Россия готова продолжать диалог, однако встречи должны быть серьезно подготовлены.





Журналист, политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что произошло важное обстоятельство, ставшее ключевой точкой в третьем раунде переговоров — 1200 российских солдат вернулись из плена.





«А дальше никакого продвижения нет, потому что разные позиции. Команда Зеленского требует всего двух вещей: немедленной остановки военных действий и встречи Зеленского с Путиным. Другое их не интересует, даже судьбы людей. Мы же предложили конкретный меморандум. Они на это не реагируют, им это не надо. Зеленскому нужны шаги, которые можно обыграть в пиаре», — объяснил он.

«Зеленский судорожно порывается встретиться с Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности. Они наш меморандум даже рассматривать не хотят, его как бы небрежно со стола сбросили, а ответный меморандум, подготовленный Украиной, это фактически ультиматум. Теперь этот конфликт стал войной Трампа, он уже полгода продолжает хитрыми путями это все», — сказал Светов.