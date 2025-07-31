Депутат Кузнецов: Трамп ответит перед Богом за свои решения

31 июля 2025, 13:03

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп ответит перед Богом за свои решения, даже если его супруга Мелания влияла на него. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.





В своей беседе с «Газета.Ru» политик сравнил ситуацию семьи Трампов с Адамом и Евой. Он отметил, что в первую очередь Бог всегда спрашивает с мужского пола.





«Но Бог все равно в первую очередь спрашивал с Адама, а не с Евы. И Дональд тоже даст отчет за свои решения перед Ним», — сказал Кузнецов.