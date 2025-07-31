Депутат Кузнецов: Трамп ответит перед Богом за свои решения
Президент США Дональд Трамп ответит перед Богом за свои решения, даже если его супруга Мелания влияла на него. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.
В своей беседе с «Газета.Ru» политик сравнил ситуацию семьи Трампов с Адамом и Евой. Он отметил, что в первую очередь Бог всегда спрашивает с мужского пола.
«Но Бог все равно в первую очередь спрашивал с Адама, а не с Евы. И Дональд тоже даст отчет за свои решения перед Ним», — сказал Кузнецов.
Также депутат обратил внимание и на регулярные противоричивые заявления Трампа. По его словам, следить за ними нет смысла из-за постоянной смены позиции.