В США дали оценку словам Трампа про 10-дневный срок соглашения по Украине
Американский политолог и журналист Гарланд Никсон высказал мнение, что заявления президента США Дональда Трампа в значительной степени являются блефом и реакцией на давление со стороны сенатора Линдси Грэма*.
В разговоре с «Известиями» Никсон усомнился, что Трамп действительно говорит о России. По его мнению, это попытка выиграть время под давлением.
Никсон также напомнил о том, что Трамп ранее пытался ввести высокие пошлины против Китая, тогда это вызывало опасения о разрушении экономики США. В прочем Пекин не поддался на его блеф. Эксперт считает, что ситуация повторяется и слова Трампа представляют собой тактический ход.
Он назвал Трампа умелым шоуменом, и его действия, включая поступки его жены, тщательно спланированы для создания определенного эффекта. Никсон выразил сомнения относительно влияния Трампа на внешнюю политику США, отметив, что не следует переоценивать его способность формировать ее.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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