«Начинается сегодня»: Трамп назвал новый срок для заключения мира между Россией и Украиной
Президент США объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
29 июля президент США Дональд Трамп объявил точный срок для прекращения конфликта на Украине. Слова политика передаёт РИА Новости.
Трамп заявил, что даёт десять дней на достижение сделки по прекращению огня на Украине.
«Десять дней с сегодняшнего дня», — сказал он.По словам главы США, в случае отсутствия соглашения, он намерен ввести импортные пошлины, но «не уверен, подействуют ли они на Россию». Трамп добавил, что абсолютно «не тревожится по поводу последствия введения пошлин против торговых партнеров Российской Федерации для мирового энергетического сектора».
В Госдуме же на требования Трампа заявили, что разговаривать с Россией языком ультиматумов «бесполезно и контрпродуктивно», а своими предложениями американский лидер рискует пойти на поводу «однобоких подходов еврорусофобов».