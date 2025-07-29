«Начинается сегодня»: Трамп назвал новый срок для заключения мира между Россией и Украиной

29 июля 2025, 21:49

Президент США объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

29 июля президент США Дональд Трамп объявил точный срок для прекращения конфликта на Украине. Слова политика передаёт РИА Новости.





Трамп заявил, что даёт десять дней на достижение сделки по прекращению огня на Украине.

«Десять дней с сегодняшнего дня», — сказал он.