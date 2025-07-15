Политолог объяснил, как США хотят заработать деньги на конфликте Украины и РФ

15 июля 2025, 13:36

Политолог Светов: Трамп хочет ослабить Россию за чужие деньги

Фото: istockphoto/vchal

Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. Однако платить за них будут страны ЕС.





Политолог-журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп такой же враг России, как был и Байден, а его лозунг «сделаем Америку снова великой» означает, что он ощущает себя императором вселенной.





«В его заявлении было обращение не только к России, он обратился к врагам и друзьям Америки. То есть все якобы должны делать то, что американцы считают правильным. Стопроцентные санкции, обещанные Трампом, нас не очень трогают, потому что торговля у РФ с Америкой очень маленькая, а вот на Китай и Индию могут повлиять», — сказал он.

«Украину затолкали в этот конфликт. Трамп хочет воевать с Россией, хочет ослабить Россию за чужие деньги. Он циничный американский политик, который хочет получить наибольшую выгоду при наименьших затратах. Сейчас Германия и Норвегия отдадут свои комплексы «Патриот» на Украину, а Америка готова им поставить новые комплексы, но за другие деньги. И так будет со всем. И у них нашелся генеральный партнер — НАТО», — пояснил политолог.