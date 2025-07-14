Политолог предрек «очень громкие слова» Трампа в адрес РФ

14 июля 2025, 19:07

Политолог Лукьянов: слова Трампа в адрес РФ будут громче, чем действия

Фото: iStock/Sven Loeffler

Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, скажет громкие слова в адрес России, однако конкретных действий за ними не последует. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.





Эксперт пояснил, что американский лидер не хочет, чтобы конфликт на Украине стал «войной Трампа».





«Поэтому я думаю, что мы услышим очень громкие слова. Которые при более внимательном рассмотрении окажутся гораздо более громкими, чем действия, которые сразу будут предприняты. Это вообще его специфика, он шумовыми эффектами сопровождает более умеренные и более расчетливые шаги», — сказал Лукьянов «Газете.Ru».

«Скорее всего, опять же будут ракеты ATACMS старого производства. Будут, я думаю, 155-мм снаряды для гаубиц. Возможно, какая-то бронетехника», — уточнил эксперт.