Политолог предрек «очень громкие слова» Трампа в адрес РФ
Политолог Лукьянов: слова Трампа в адрес РФ будут громче, чем действия
Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, скажет громкие слова в адрес России, однако конкретных действий за ними не последует. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Эксперт пояснил, что американский лидер не хочет, чтобы конфликт на Украине стал «войной Трампа».
«Поэтому я думаю, что мы услышим очень громкие слова. Которые при более внимательном рассмотрении окажутся гораздо более громкими, чем действия, которые сразу будут предприняты. Это вообще его специфика, он шумовыми эффектами сопровождает более умеренные и более расчетливые шаги», — сказал Лукьянов «Газете.Ru».
Он также обратил внимание на непредсказуемость Трампа, от которого можно ожидать «достаточно жестких действий». По словам Лукьянова, может произойти эскалация конфликта или же, наоборот, новый виток дипломатии.
В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с RT предположил, что США не отправят Украине вооружение, способное изменить ситуацию на фронте.
«Скорее всего, опять же будут ракеты ATACMS старого производства. Будут, я думаю, 155-мм снаряды для гаубиц. Возможно, какая-то бронетехника», — уточнил эксперт.
Матвийчук считает, что Вашингтон не станет передавать Украине современное американское ракетное вооружение.