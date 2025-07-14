«Скрестить пальцы»: непредсказуемость Трампа может удивить Россию

14 июля 2025, 18:41

Политолог Ордуханян: Трамп может стать вторым Байденом

Фото: iStock/sb2010

Американский лидер Дональд Трамп может стать вторым Джо Байденом, если ввяжется в конфликт на Украине. Такое мнение выразил политолог Рафаэль Ордуханян.





Напомним, по данным СМИ, в понедельник, 14 июля, Трамп может объявить о новых поставках вооружения для Украины, включая дальнобойные ракеты, в зону поражения которых войдет Москва.





«Что он скажет, это вы знаете, утечек уже много. И исходя из того, что он заявлял о своем разочаровании (Владимиром Путиным – ред.). Хотя я не знаю, что называется, в каком сне он видел другую позицию Путина. Трамп вообще мастер удивлять, но очень не хочется, чтобы он допустил главную ошибку в своей жизни, которая перевернет и перечеркнет все его усилия», — заявил Ордуханян «Газете.Ru».

«Все, что можно сделать, исходя из «непредсказуемости Трампа» — это скрестить пальцы», — заключил Ордуханян.

«Да, он (Трамп – ред.) считает, что с Россией нужно договариваться, у него хорошие отношения с российским президентом, но ему не нравится позиция России в отношении Украины — то, что Россия не согласилась на перемирие и так далее. Так что это две стороны одной медали — это не новая тактика, а использование жестких и мягких средств», — пояснил эксперт.