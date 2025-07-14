«Скрестить пальцы»: непредсказуемость Трампа может удивить Россию
Политолог Ордуханян: Трамп может стать вторым Байденом
Американский лидер Дональд Трамп может стать вторым Джо Байденом, если ввяжется в конфликт на Украине. Такое мнение выразил политолог Рафаэль Ордуханян.
Напомним, по данным СМИ, в понедельник, 14 июля, Трамп может объявить о новых поставках вооружения для Украины, включая дальнобойные ракеты, в зону поражения которых войдет Москва.
«Что он скажет, это вы знаете, утечек уже много. И исходя из того, что он заявлял о своем разочаровании (Владимиром Путиным – ред.). Хотя я не знаю, что называется, в каком сне он видел другую позицию Путина. Трамп вообще мастер удивлять, но очень не хочется, чтобы он допустил главную ошибку в своей жизни, которая перевернет и перечеркнет все его усилия», — заявил Ордуханян «Газете.Ru».
Он также считает, что, ввязавшись в конфликт, Трамп станет вторым Байденом. Тем не менее аналитик сослался на непредсказуемость американского лидера и выразил надежду на то, что он «удивит» Россию и даже самого себя.
«Все, что можно сделать, исходя из «непредсказуемости Трампа» — это скрестить пальцы», — заключил Ордуханян.
В свою очередь заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор политических наук, доцент Артур Демчук отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что предстоящие действия Трампа станут «скорее блефом и игрой на публику, нежели реальной сменой внешнеполитического курса».
«Да, он (Трамп – ред.) считает, что с Россией нужно договариваться, у него хорошие отношения с российским президентом, но ему не нравится позиция России в отношении Украины — то, что Россия не согласилась на перемирие и так далее. Так что это две стороны одной медали — это не новая тактика, а использование жестких и мягких средств», — пояснил эксперт.
Американский лидер уже заявлял, что задействовать инструменты давления на стороны конфликта ради его скорейшего завершения, напомнил Демчук. Однако он считает, что объемы американской помощи для Киева, существенно не изменятся.