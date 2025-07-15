«Это все ерунда»: В РФ оценили обещания Трампа ввести пошлины против РФ и ее партнеров

15 июля 2025, 12:46

Политолог Зубец: Трамп готов сам себя выпороть, чтобы навредить России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Обещания американского лидера Дональда Трампа ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров — это все «отмазка». Так считает политолог Алексей Зубец.





Накануне Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.





«Это все ерунда на самом деле, потому что Россия поставляет товары, которые нужны самим США. В частности, РФ поставляет сырье для уранового топлива, нефтепродукты, которые пригодны для американских перерабатывающих заводов, и дешевые удобрения, которые активно используются в сельском хозяйстве», — пояснил Зубец в беседе с «Газетой.Ru».

«Пошлины 100% будут введены только через 50 дней. Касаются они импорта в США из России, а он минимален. Что же касается вторичных пошлин в отношении партнёров России, то там, скорее всего, для всех очевидно, что будут делаться исключения», — отметил эксперт.