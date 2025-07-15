«Это все ерунда»: В РФ оценили обещания Трампа ввести пошлины против РФ и ее партнеров
Политолог Зубец: Трамп готов сам себя выпороть, чтобы навредить России
Обещания американского лидера Дональда Трампа ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров — это все «отмазка». Так считает политолог Алексей Зубец.
Накануне Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.
«Это все ерунда на самом деле, потому что Россия поставляет товары, которые нужны самим США. В частности, РФ поставляет сырье для уранового топлива, нефтепродукты, которые пригодны для американских перерабатывающих заводов, и дешевые удобрения, которые активно используются в сельском хозяйстве», — пояснил Зубец в беседе с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что отказ Вашингтоном от этих товаров обернется увеличением проблем у производителей США.
По словам политолога, угрозы американского лидера в адрес РФ выглядят «ужасно глупо», а сам Трамп «готов сам себя выпороть», чтобы хоть как-то навредить Москве.
Зубец также выразил мнение, что заявления Трампа стали «отмазкой» для демонстрации возможности оказать Украине помощь в противостоянии с Россией.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил RT, что российский импорт с США минимален.
«Пошлины 100% будут введены только через 50 дней. Касаются они импорта в США из России, а он минимален. Что же касается вторичных пошлин в отношении партнёров России, то там, скорее всего, для всех очевидно, что будут делаться исключения», — отметил эксперт.
Кроме того, Дудаков выразил сомнение относительно обещания Трампа поставить Киеву 17 систем Patriot. По его словам, пока непонятно, за чей счет и когда конкретно это произойдет. Политолог не исключил, что Patriot вовсе не дойдут до Украины или там окажется не более двух батарей.