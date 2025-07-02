Политолог объяснил, каких результатов стоит ждать после разговора Путина и Макрона

02 июля 2025, 18:11

Политолог Светов: после разговора Путина и Макрона ждать результатов не стоит

Фото: iStock/andriano_cz

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорит о сдвиге политики Парижа по отношению к Москве. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.





Политолог-журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Макрон понял: без России мир не может существовать.





«Почему они зашевелились? Это политика изоляции России провалилась. Они видели и День Победы, и Петербургский экономический форум, и разговоры между Путином и Трампом. У них сформировалось ощущение, что они остались на обочине. И канцлер Германии, говорил, что готовится позвонить Путину, но пока он готовился, Макрон его обогнал. Они соревнуются», — сказал эксперт.

«Обратим внимание на унизительность ситуации: президент страны, ядерной державы, постоянный член Совета Безопасности, проводит разговор с лидером другой страны, постоянным членом Совета Безопасности, а потом Зеленскому докладывает. Как может ответственный политик вести себя таким образом? Россия — суверенная страна, которая принимает решения сама и ни перед кем не отчитывается», — объяснил политолог.

«Они всеми звонками доказывают свою надежду о стратегическом поражении России, то есть продолжают мечтать», — сказал эксперт.