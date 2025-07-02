Политолог разговор Путина и Макрона
Политолог Федоров: звонок Макрона Путину не говорит о смене курса Парижа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорит о сдвиге политики Парижа по отношению к Москве. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.
«Конечно, надеяться, что после этого произойдет какой-то сдвиг во французской политике в сторону сотрудничества и какого-то взаимодействия с Россией, не стоит, потому что очень многим эти отношения были подпорчены. Но тем не менее, любой диалог полезен», — сказал Федоров «Газете.Ru».
При этом он отметил, что проблемы нельзя решить, не разговаривая со своим противником. Поэтому в любом случае, беседу стоит приветствовать, считает эксперт.
По словам Федорова, европейские политики и сам Макрон испортили отношения с Москвой и не смогли стать посредниками в мирном процессе урегулирования конфликта на Украине.
В свою очередь политолог Александр Асафов выразил в беседе с «Известиями» похожую точку зрения.
«Несмотря на продолжительный разговор Путина и Макрона, я думаю, что никак на переговорный процесс по Украине это не повлияет. Это может повлиять на позицию Макрона по поводу поддержки киевского нацистского режима с учетом ослабления поддержки США», — считает Асафов.
Он также напомнил, что до событий на Украине позиция Макрона по отношению к РФ была вполне дружелюбной.
Асафов подчеркнул, что для многих стран мира выгодно поддерживать нормальные отношения с Россией и развивать сотрудничество, а не конфликтовать.