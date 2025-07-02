02 июля 2025, 16:15

Политолог Федоров: звонок Макрона Путину не говорит о смене курса Парижа

Фото: iStock/andriano_cz

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорит о сдвиге политики Парижа по отношению к Москве. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.







«Конечно, надеяться, что после этого произойдет какой-то сдвиг во французской политике в сторону сотрудничества и какого-то взаимодействия с Россией, не стоит, потому что очень многим эти отношения были подпорчены. Но тем не менее, любой диалог полезен», — сказал Федоров «Газете.Ru».

«Несмотря на продолжительный разговор Путина и Макрона, я думаю, что никак на переговорный процесс по Украине это не повлияет. Это может повлиять на позицию Макрона по поводу поддержки киевского нацистского режима с учетом ослабления поддержки США», — считает Асафов.