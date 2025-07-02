«Пробито дно»: В ГД оценили телефонный разговор Путина и Макрона

02 июля 2025, 13:45

Депутат Чепа: Путин и Макрон могли найти точки соприкосновения в своих позициях

Фото: iStock/klenger

Разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном пробил дно дипломатического безмолвия. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.







«Учитывая вот такую длину разговора, можно надеяться, что лидеры нашли какие-то точки соприкосновения в своих позициях. По крайней мере, пробито то дно дипломатического безмолвия между нашими странами, и это очень важный шаг», — отметил Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Разговор был продуктивным только лишь по той причине, что президент Франции имеет политическое чутьё и понимает, что сегодня его попытки стать лидером Европы не увенчались успехом по той причине, что президент США берёт под жёсткий контроль полностью всю европейскую политику», — пояснил депутат.