«Пробито дно»: В ГД оценили телефонный разговор Путина и Макрона
Депутат Чепа: Путин и Макрон могли найти точки соприкосновения в своих позициях
Разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном пробил дно дипломатического безмолвия. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Учитывая вот такую длину разговора, можно надеяться, что лидеры нашли какие-то точки соприкосновения в своих позициях. По крайней мере, пробито то дно дипломатического безмолвия между нашими странами, и это очень важный шаг», — отметил Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
Депутат выразил надежду на то, что Макрону «хватит разума» поменять политический курс в отношении украинского конфликта.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал RT, что переговоры Путина и Макрона были продуктивными.
«Разговор был продуктивным только лишь по той причине, что президент Франции имеет политическое чутьё и понимает, что сегодня его попытки стать лидером Европы не увенчались успехом по той причине, что президент США берёт под жёсткий контроль полностью всю европейскую политику», — пояснил депутат.
Он предположил, что французский лидер станет миротворцем и продолжит вести диалог с Россией. Если он встанет на сторону европейских политиков, которые выступают против военной помощи Киеву, то Москва сможет заполучить еще одного сторонника, с которым можно говорить по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, заключил Водолацкий.