Раскрыты детали звонка Макрона Зеленскому после беседы с Путиным

02 июля 2025, 12:38

Макрон сообщил Зеленскому о непреклонной позиции Путина по Украине

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным связался с Владимиром Зеленским. Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.