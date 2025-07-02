Раскрыты детали звонка Макрона Зеленскому после беседы с Путиным

Макрон сообщил Зеленскому о непреклонной позиции Путина по Украине
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным связался с Владимиром Зеленским. Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Уточняется, что Макрон сообщил Зеленскому о состоявшемся звонке. По словам главы французского государства, позиция российского лидера по Украине не изменилась.

В ходе беседы Путин заявил Макрону, что долгосрочное урегулирование на Украине должно устранить причины конфликта, а также опираться на реалии на земле.

Напомним, 1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года.

Екатерина Коршунова

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