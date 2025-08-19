Политолог объяснил, почему к встречам Трампа, Зеленского и лидеров ЕС стоит относиться с осторожностью

19 августа 2025, 13:33

Политолог Кубышкин: встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС не меняют главного

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла в Вашингтоне. Вместе с Зеленским приехали семь европейских лидеров — премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.





Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета Александр Кубышкин в беседе с «Радио 1» заявил, что к прошедшей встрече стоит относиться с осторожным оптимизмом, потому что так же, как и встреча на Аляске, это начало предварительного большого и сложного процесса на пути к заключению мира.





«Картинка медийная, очень яркая, но эта встреча показала рост в усилении влияния Дональда Трампа, его активное участие в мирном урегулировании, что также высоко оценил Владимир Путин», — сказал эксперт.

«За исключением заявления о том, что Украина не будет членом НАТО, но зато получит всемирную поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов в обеспечении своей безопасности. Но отмечу, что фактически снят очень острый момент о намерении добиться прекращения огня до того, как пройдут переговоры. Это тот самый пункт, который долгое время был очень болезненным для сторон», — объяснил историк.