«Жалкое зрелище»: депутат Миронов о лидерах Евросоюза на встрече с Трампом

19 августа 2025, 11:04

Глава СРЗП Миронов назвал жалким зрелищем лидеров Евросоюза на встрече с Трампом

Сергей Миронов (Фото: www.kremlin.ru)

Лидеры ЕС и Владимир Зеленский выглядели жалко на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.





По его словам, глава Белого дома превратил переговоры в шоу.





«Американский президент говорил много, с пафосом, а бывший комик много и невпопад смеялся. Для европейских русофобов все это, конечно, тяжелый удар — брыкались как могли. Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним — жалкое зрелище», — добавил парламентарий.