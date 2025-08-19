«Жалкое зрелище»: депутат Миронов о лидерах Евросоюза на встрече с Трампом
Глава СРЗП Миронов назвал жалким зрелищем лидеров Евросоюза на встрече с Трампом
Лидеры ЕС и Владимир Зеленский выглядели жалко на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, глава Белого дома превратил переговоры в шоу.
«Американский президент говорил много, с пафосом, а бывший комик много и невпопад смеялся. Для европейских русофобов все это, конечно, тяжелый удар — брыкались как могли. Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним — жалкое зрелище», — добавил парламентарий.
В ходе встречи, как подчеркнул Миронов, американский президент ясно дал понять, что НАТО для Киева не будет. Он также подчеркнул, что перемирие невозможно из-за позиции Москвы. Кроме того, он добавил, что в переговорах должны участвовать только он сам, президент России Владимир Путин и Зеленский.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.