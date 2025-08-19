В МИД РФ назвали «адом» слова президента Финляндии Стубба о перемирии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление финского президента Александра Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией, подписанным в 1944 году. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Захарова задалась вопросом, осознает ли Стубб «весь ад своей реплики». Она отметила, что во время Второй мировой войны Финляндия активно участвовала в военных действиях против Советского Союза. В частности, она сражалась на стороне нацистской Германии. Хельсинки были причастны к блокаде Ленинграда и созданию концентрационных лагерей на оккупированных территориях Советского Союза, подчеркнула дипломат.
По ее словам, «опыт взаимодействия», о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой гитлеровской Германии и совершением преступлений против мирных граждан.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Финляндия действительно изменила свою позицию в 1944 году. Правительство страны подписало перемирие с Советским Союзом, но сделало это под давлением советских войск, которые успешно наступали на позиции Третьего рейха и его союзников.
В связи с этим Захарова посоветовала Стуббу «выступить против бывших союзников-нацистов и начать борьбу с киевским режимом».
Читайте также: