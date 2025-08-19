В МИД РФ назвали «адом» слова президента Финляндии Стубба о перемирии

19 августа 2025, 11:49

Захарова осудила заявление Стубба, сравнившего Финляндию 1944 года с Украиной

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление финского президента Александра Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией, подписанным в 1944 году. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.