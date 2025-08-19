Депутат Чепа: Трамп добился своих целей на встрече с Зеленским и лидерами ЕС

19 августа 2025, 10:16

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп добился своих целей на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





В своей беседе с NEWS.ru депутат отметил, что в ходе переговоров американский лидер поднял вопросы о выборах на Украине, о невозможности страны вступить в НАТО, и об актуальности инициативы по прекращению огня.





«В короткой 25-минутной встрече он сумел предъявить основные требования: что необязательно сначала объявлять прекращение огня, чего добивались европейцы и Зеленский на протяжении всего этого времени, что мирное соглашение можно заключать по ходу. Еще раз он подчеркнул, что Украина не будет в НАТО», — сказал Чепа.